Dior выпустили коллекцию посуды к Хэллоуину, которую мы уже хотим поставить на стол (фото)

Празднуя Хэллоуин, французский модный дом представил черно-белую сервировку и яркие украшения для этого дня. Смотрите, что вошло в коллекцию

Коллекция посуды Dior к Хэллоуину 2021 / Фото: dior.com

Французский дом Dior производит не только одежду, но и славится своими коллекциями домашнего декора. С приближением Хэллоуина бренд пригласил художника по иллюстрации Пьетро Руффо и керамиста Жана Роже, чтобы создать ряд предметов интерьера в стиле жуткого праздника.

Над новой коллекцией посуды также работала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. В нее вошли: керамические фигуры тыквы, фарфоровые тарелки Руффо с тематическими иллюстрациями, вдохновленными старинными картами Таро и концепцией мистических предсказаний, а также свечи для дома.

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Dior выпустили коллекцию посуды к Хэллоуину 2021 / Фото: dior.com

Как сказано в официальном релизе дома Dior:

Замысловатые украшения Руффо выполнены в черно-белых тонах, передают завораживающую и манящую загадочность.

Все это еще больше указывает на любовь кутюрье Кристиана Диора к астрологии.

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Посуда на Хэллоуин 2021 от Dior / Фото: dior.com

Также в коллекцию вошли и другие столовые приборы, которые отсылают к жуткому готическому стилю.

Посуда на Хэллоуин 2021 от Dior / Фото: dior.com

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Посуда на Хэллоуин 2021 от Dior / Фото: dior.com

Посуда на Хэллоуин 2021 от Dior / Фото: dior.com

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