Чем украсить дом на Хэллоуин 2021: 8 вещей от украинских брендов

Самый популярный после Рождества праздник в США, Канаде и Ирландии пришел и к нам, но уже несколько в другой форме. Украинцы радостно используют данный день для костюмированных вечеринок и других "жутких" (а на самом деле веселых) развлечений

Декор для дома на Хэллоуин 2021 от украинских брендов / Фото: пресс-служба

Нам больше нравится традиция украшать к Хэллоуину дом: обычно для этого пригодятся тыквы, искусственная паутина и разнообразные "ужасы". Если же вы не хотите наполнять квартиру куклами-вампирами и печеньем в форме отрубленных пальцев, смотрите альтернативу: вместе с магазином Все. Свои | Дом и декор мы составили подборку доброго и эстетического декора к Хэллоуину от украинских брендов.

Свечи от The eye

Свечи – один из важнейших атрибутов Хэллоуина. Именно свеча мерцает внутри тыквы с вырезанным лицом, что есть главным символом праздника. Если страшные рожицы из тыкв – не ваша история, советуем просто купить красивые свечи. Например, соевые с большой палитрой ароматов от бренда The eye. Оттенки трав и пряностей точно настроят вас на праздничный лад.

Реклама

Свечки от The eye / Фото: пресс-служба

Подсвечники от Eco light

Красивым свечам – красивые подсвечники. Бренд Eco light производит подставки из металла и натурального дерева. Они станут прекрасным украшением интерьера не только на Хэллоуин, но и самостоятельным декором в повседневной жизни. Выбирая подсвечники для Хэллоуина, советуем обращать внимание на разные варианты: от декоративных тарелок до больших стеклянных сосудов.

Подсвечники от Eco light / Фото: пресс-служба

Реклама

Тематические тарелки от Sence of ceramic

Мастерская Sence of ceramiс создает фантастические тарелки и миски с ручной росписью. К Хэллоуину керамисты подготовили специальную коллекцию посуды с тематическими рисунками. Та самая тыква, которую "одомашнили" маленькие мышки — отличный мотив для эстетского переосмысления Хэллоуина. Собирайте друзей, одевайте костюмы и устройте хэллоуинское чаепитие с этой прекрасной посудой. И тыквенный пирог не забудьте!

Тарелки от Sence of ceramic / Фото: пресс-служба

Шоколадные конфеты от Wander

Какой же праздник без сладостей? Так, в отличие от Америки, в Украине дети не ходят от дома к дому с призывом "Конфеты или смерть!". Однако почему бы не порадовать сладеньким себя и друзей? Бренд Wander подготовил к Хэллоуину специальный набор "страшных" конфет. Это шоколадные тыквы, привидения и монстры.

Реклама

Конфеты от Wander / Фото: пресс-служба

Горшки и кашпо от Dusha decor

Черепа имеют свою хэллоуинскую жуткую эстетику, поэтому станут классным декором. Особенно если это бетонные изделия от бренда Dusha decor. Горшки и кашпо в форме черепов прекрасно впишутся в любой интерьер: от лофта до скандинавского минимализма.

Горшки и кашпо от Dusha decor / Фото: пресс-служба

Декор для дома от Home Gnome

Тем, кто не испытывает особой любви к паукам, летучим мышам и привидениям, советуем обратить внимание на гномов от Home Gnome. Эти интерьерные куклы ручной работы помогут создать в доме атмосферу Хэллоуина в паре с другим устрашающим декором. А могут и отыграть соло-партию в повседневной жизни.

Декор для дома от Home Gnome / Фото: пресс-служба

Ароматы для дома от Esse

Аромасвечи, диффузоры и освежители воздуха — все это может создать в вашем доме чувство беззаботности, уюта и праздника. Важно лишь выбрать тот же аромат: жасмина, ванили, кофе...

Ароматы для дома от Esse / Фото: пресс-служба

Игры для веселого вечера от Игромаг

Если планируете праздновать Хэллоуин в компании друзей, советуем приобрести настольные игры. В арсенале бренда "Игромаг" можно найти развлечения на любой вкус: для веселой компании или пары, о палеоамериканцах или супергероях, для взрослых или детей.

Игры для детей и взрослых от Игромаг / Фото: пресс-служба

Читайте также: