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Геловін 2021

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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Dior випустили колекцію посуду до Геловіну, яку ми вже хочемо поставити на стіл (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
27 жовтня, 16:19
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Святкуючи Геловін, французький модний будинок представив чорно-біле сервірування та яскраві прикраси для цього дня. Дивіться, що увійшло до колекції
Колекція посуду Dior до Геловіну 2021
Колекція посуду Dior до Геловіну 2021 / Фото: dior.com

Французька будинок Dior виробляє не лише одяг, а й славиться своїми колекціями домашнього декору. З наближенням Геловіну бренд запросив художника з ілюстрації П'єтро Руффо та кераміста Жана Роже, щоб створити ряд предметів інтер'єру в стилі моторошного свята.

Над новою колекцією посуду також працювала креативний директор Dior Марія Грація Кьюрі. До неї увійшли: керамічні фігури гарбуза, порцелянові тарілки Руффо з тематичними ілюстраціями, натхненні старовинними картами Таро і концепцією містичних прогнозів, а також свічки для дому.

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Dior випустили колекцію посуду до Геловіну 2021
Dior випустили колекцію посуду до Геловіну 2021 / Фото: dior.com

Як сказано в офіційному релізі будинку Dior:

Складні прикраси Руффо виконані в чорно-білих тонах, передають чарівну і привабливу загадковість.

Все це ще більше вказує на любов кутюр'є Крістіана Діора до астрології.

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Посуд на Геловін 2021 від Dior
Посуд на Геловін 2021 від Dior / Фото: dior.com

Також у колекцію увійшли й інші столові прилади, які відсилають до моторошного готичного стилю.

Посуд на Геловін 2021 від Dior
Посуд на Геловін 2021 від Dior / Фото: dior.com

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Посуд на Геловін 2021 від Dior
Посуд на Геловін 2021 від Dior / Фото: dior.com

Посуд на Геловін 2021 від Dior
Посуд на Геловін 2021 від Dior / Фото: dior.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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