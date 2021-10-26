Делаем домашнюю вечеринку на Хэллоуин как в Америке: чек-лист с креативными идеями

Спойлер: друзья оценят атмосферу вечеринки на Хэллоуин, который празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Будет страшно, ведь антураж им напомнит один с фильмов ужасов!
Начните с приглашений
Вечеринка на Хэллоуин – это нетипичная свадьба с милыми приглашениями в розовой палитре. Но во время подготовки к страшному ивенту, тематические открытки также не помешают. Первое впечатление друзей о вашей вечеринке зависит от дизайна приглашений.
Выберите дизайн открыток, который будет дополнять тему вечеринки. Как насчет изображения пауков, призраков или героев из хорроров?
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Хотите более креативный вариант? Забудьте о формате открыток. Воспользуйтесь маленькими коробками и поставьте внутрь то, что будет ассоциироваться с вашим ивентом. Один из вариантов – половина пальца. Добавьте красной краски, чтобы было более реалистично. Как вам идея?
В приглашении укажите время сбора гостей и тематику костюмов. Не забудьте о хэштеге, который ваши друзья будут дополнительно использовать для описания фото с вечеринки в Instagram.
В Pinterest найдете готовые шаблоны приглашений.
Позаботьтесь о гелловинском декоре дома
Костюмы костюмами, но без причудливой атмосферы на вечеринке никак. Без антуража гости не поймут, что они здесь делают и для чего одели костюмы и купили искусственную кровь в тюбике.
Украсьте входную дверь. По обеим сторонам поставьте тыквы, некоторые разрисуйте разными цветами и сделайте Фонарь-Джека со свечой. Воспользуйтесь также шляпами ведьм или тематическими наклейками.
Далее – коридор. В этой части дома гость погрузится в атмосферу праздника. Антураж должен напомнить ему американские типичные фильмы о Хэллоуине.
Одна из идей – это повесить паутину на светильник, разместить фонарики и вырезать креативно тыквы. На стену прикрепите пауков или призраков. И дополните атмосферу свечами.
И, конечно, гостиная, где будет основной прием с вкусностями и музыкальными сетами. Здесь позаботьтесь о свете: чем темнее – тем лучше. Рекомендуем воспользоваться только свечами и гирляндами.
Другой декор для комнаты выбирайте с учетом тематики вечеринки и гелловинского дизайна в коридоре и возле входной двери.
И не забудьте добавить декор и надписи помадой на зеркале, которые напоминают кровь. Здесь ваши друзья будут делать фото для Instagram, и в то же время популяризировать вашу вечеринку в социальных сетях.
Выбирайте правильную музыку
На день забудьте о ваших любимых хитах, где Надя Дорофеева, Тина Кароль и Моргенштерн первые в списке. Слушайте треки с тематикой Хэллоуина. Плейлисты найдете в YouTube.
- Один из них – Halloween Radio , который слушали 1,667,965 раз.
- И микс гелловинских песен-2021 , который слушали 3,062,111 раз.
Не забудьте о развлечениях на вечеринке
Музыка будет играть на фоне, но ее недостаточно для веселого времяпровождения. Выберите список игр и конкурсов на Хэллоуин, чтобы развлечь гостей. Среди них – "Ловля яблок", "Ужасный мешочек", "Эстафета с глазом", "Письмо шантажиста" и "Мумия".
Подробнее с активностями ознакомьтесь в предыдущей статье.
В завершение – вкусности и напитки
Обычные кэнди-бар и канапе не подойдут. Закуски, десерты и напитки должны быть с элементами Хэллоуина. Их подача должна вызвать шок у ваших друзей. И немного страха.
Коктейли подавайте в медицинских шприцах.
Пирожные – в форме глаза, которое разрисованное пищевыми красками.
В другие десерты добавьте крови (пищевой красной краски).
Мы также рассказывали о ТОП-5 фильмах, которые рекомендуем посмотреть на Хэллоуин.
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