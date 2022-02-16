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Как и с чем носить колготки, чтобы выглядеть стильно

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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16 февраля, 17:44
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Отвечаем на вечно волнующий вопрос: как и с чем можно комбинировать черные, бежевые, в сеточку, с принтами и цветные колготки
Как носить черные, бежевые, цветные и в сеточку колготки
Как носить черные, бежевые, цветные и в сеточку колготки / Фото: Pinterest, instagram.com/beyonce, hoskelsa

Детально обсудив топ-5 мини-юбок, которые будут в моде весной 2022, пора поговорить и о колготках. Ведь мы можем быть бесконечно стильными и понимающими все модные новинки, но один вопрос всегда остается открытым — какие колготки надеть под ту или иную одежду. Давайте покончим с этими вечными блужданиями.

Каждая из нас время от времени сталкивается с непростым выбором: беж или черные, или, может, с эффектом загара или в крупную сетку? Предлогам разобраться раз и навсегда с цветовой палитрой, плотностью и фактурой. А также расскажем о самом слабом звено — колготках, которые больше не актуальны.

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Телесные колготки

Телесные колготки придуманы для того, чтобы ноги не оставались голыми. Поэтому нужные они женщинам, работа которых требует соответствующего дресс-кода и униформы. Если же вы не стюардесса, не Кейт Миддлтон и не работаете в крупном швейцарском банке, тогда в вашем гардеробе их может не быть вообще. Больше того, чаще всего ношение телесных колготок вне формальной среды — нецелесообразно. Они показывают все изъяны, быстро рвутся и не греют, раз на то пошло.

Носить телесные колготки нужно с классическими туфлями или с обувью под тон кожи. Можно сочетать и с черными туфлями, но это добавит образу строгости и консервативности. Если хотите визуально сделать ноги длиннее, тогда выбирайте бежевые туфли.

Оптимальный вариант — 15-20 ден.

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С чем носить бежевые колготки
С чем носить бежевые колготки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Тонкие черные колготки

Здесь все намного проще. В любом случае такие колготки в вашем гардеробе должны быть. Темные полупрозрачные модели выглядят на ноге нейтрально и легко сочетаются с другими элементами образа. Подойдут легко и под танкетку, и под шпильку, и под грубую обувь, классно сочетаются и в деловом, и в вечернем образах.

Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 30-50 ден.

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Плотные черные колготки

Идеальны и незаменимы во время холодов. А для гармоничного образа лучше комбинировать их с чем-то сезонным: теплым шерстяным свитером, сапогами, ботинками, ботильонами, пальто, куртками, одеждой из кожи и вельветовыми юбками. Также можно комбинировать и в более легких, разбавленных образах. Например, объемный свитер + плиссированная юбка, лодочки + оверсайз пиджак.

Оптимальный вариант — матовые модели плотностью 60-80 ден.

Колготки под цвет обуви

Возможен и такой вариант создания классного образа. Если говорить о черном цвете, то здесь все просто и всегда гармонично: черные колготки идеально сочетаются с черной обувью, визуально удлиняют ноги и стройнит. Но никогда не пытайтесь сочетать черные сапоги с бежевыми колготками или наоборот. Говоря о цветных колготках, принцип тоже продолжает действовать. Это очень смело, но шикарно смотрится в тотал-луках цветных моделей.

Как носить колготки под цвет обуви
Как носить колготки под цвет обуви / Фото: Pinterest

Колготки на контрасте с обувью

В плане цели, такой себе эксперимент, поэтому хорошо подумайте, оправдывает ли он себя. Контрастная граница между колготками и обувью может визуально укоротить ноги. Можем лишь посоветовать, чтобы граница не была слишком явной, сочетать с контрастной обувью более тонкие, полупрозрачные модели колготок. Таким образом переход станет мягче.

Цветные колготки

Лучше всего выбирать цветные колготки для тотал-луков. Но можно и просто так, сделав их изюминкой образа. Но проявите осторожность: яркая граница визуально разрежет силуэт и сделает рост ниже. Также цветные колготки лучше всего выбирать стройным девушкам с идеальными ровными ногами, потому что именно ноги и станут ключевым элементом вашего образа.

Белые колготки

Если вы достаточно смелые и уверенные в себе, тогда можно. Но помните, что красиво вписать их в образ будет непросто, есть большой риск навредить фигуре. Поэтому лучше оставить белые колготки для маленьких девочек.

Как носить белые колготки
Как носить белые колготки / Фото: Pinterest

Колготки с принтом

Колготки с принтом станут фишкой образа. Лучше выбирать темные модели, декорированные узором, но можно и варианты в светлых или ярких оттенках. Откажитесь от больших рисунков, потому что такие приведут к визуальному увеличению объемов ног. Если выбрали колготки с принтом, тогда освободите образ от других, лишних деталей.

Колготки в сетку

Не стоит отказывать себе в этом удовольствии, если сильно хочется. Но убейте в зародыше мысль о том, чтобы сочетать их с мини-юбкой или шпилькой, если не хотите выглядеть вульгарно. Выбирайте под них минималистичный наряд, объемный пиджак-платье, длинную юбку с разрезом или объемный свитер-тунику. Не стоит брать слишком крупную сетку.

Как носить колготки в сеточку
Как носить колготки в сеточку / Фото: Pinterest

Напомним, что Тина Кароль выпустила коллекцию колготок "Красиво". С таким акцентом на ноги вы будете в центре внимания на любой вечеринке.

Также вам будет интересно, как сделать, чтобы колготки не рвались.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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