Чорні, бежеві, кольорові та з принтами: як і з чим носити колготки, щоб виглядати стильно

Відповідаємо на питання, що вічно хвилює: як комбінувати чорні, бежеві, в сіточку, з принтами і кольорові колготки в образах

Як носити чорні, бежеві, кольорові та в сіточку колготки / Фото: Pinterest, instagram.com/beyonce, hoskelsa

Детально обговоривши топ-5 міні-спідниць, які будуть у моді навесні 2022, настав час поговорити і про колготки. Адже ми можемо бути нескінченно стильними і такими, що розуміють всі модні новинки, але одне питання завжди залишається відкритим — які колготки одягнути під той чи інший одяг. Давайте покінчимо з цими вічними блуканнями.

Кожна з нас іноді стикається з непростим вибором: беж або чорні, або, може, з ефектом засмаги або у велику сітку? Прийменникам розібратися раз і назавжди з колірною палітрою, щільністю та фактурою. А також розповімо про найслабшу ланку – колготки, які більше не актуальні.

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Тілесні колготки

Тілесні колготки вигадані для того, щоб ноги не залишалися голими. Тому потрібні вони жінкам, робота яких потребує відповідного дрес-коду та уніформи. Якщо ви не стюардеса, не Кейт Міддлтон і не працюєте у великому швейцарському банку, тоді у вашому гардеробі їх може не бути взагалі. Більше того, найчастіше носіння тілесних колготок поза формальним середовищем — недоцільне. Вони показують всі вади, швидко рвуться і не гріють, раз на те пішло.

Носити тілесні колготки потрібно з класичними туфлями або взуттям під тон шкіри. Можна поєднувати і з чорними туфлями, але це додасть образу строгості та консервативності. Якщо хочете візуально зробити ноги довшими, тоді вибирайте бежеві туфлі.

Оптимальний варіант – 15-20 ден.

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З чим носити бежеві колготки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Тонкі чорні колготки

Тут все набагато простіше. У будь-якому разі такі колготки у вашому гардеробі мають бути. Темні напівпрозорі моделі виглядають на нозі нейтрально та легко поєднуються з іншими елементами образу. Підійдуть легко і під танкетку, і під шпильку, і під грубе взуття, що класно поєднуються і у діловому, і у вечірньому образах.

Оптимальний варіант – матові моделі щільністю 30-50 грош.

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Щільні чорні колготки

Ідеальні та незамінні під час холодів. А для гармонійного образу краще комбінувати їх із чимось сезонним: теплим вовняним светром, чоботами, черевиками, ботильйонами, пальто, куртками, одягом зі шкіри та вельветовими спідницями. Також можна комбінувати й у легших, розбавлених образах. Наприклад, об'ємний светр + плісована спідниця, човники + оверсайз піджак.

Оптимальний варіант – матові моделі щільністю 60-80 грош.

Колготки під колір взуття

Можливий такий варіант створення класного образу. Якщо говорити про чорний колір, то тут все просто і завжди гармонійно: чорні колготки ідеально поєднуються з чорним взуттям, візуально подовжують ноги та струнить. Але ніколи не намагайтеся поєднувати чорні чоботи з бежевими колготками чи навпаки. Говорячи про кольорові колготки, принцип теж продовжує діяти. Це дуже сміливо, але шикарно виглядає в тотал-цибулях кольорових моделей.

Як носити колготки під колір взуття / Фото: Pinterest

Колготки на контрасті із взуттям

У плані мети такий собі експеримент, тому добре подумайте, чи виправдовує він себе. Контрастна межа між колготками та взуттям може візуально вкоротити ноги. Можемо лише порадити, щоб кордон не був надто явним, поєднувати з контрастним взуттям тонші, напівпрозорі моделі колготок. Таким чином, перехід стане м'якшим.

Кольорові колготки

Найкраще вибирати кольорові колготки для тотал-цибулин. Але можна і просто так, зробивши їх особливістю образу. Але виявіть обережність: яскрава межа візуально розріже силует і зробить зростання нижче. Також кольорові колготки найкраще вибирати струнким дівчатам з ідеальними рівними ногами, бо саме ноги стануть ключовим елементом вашого образу.

Білі колготки

Якщо ви досить сміливі та впевнені у собі, тоді можна. Але пам'ятайте, що красиво вписати їх у образ буде непросто, є великий ризик нашкодити фігурі. Тому краще залишити білі колготки для маленьких дівчаток.

Як носити білі колготки / Фото: Pinterest

Колготки із принтом

Колготки із принтом стануть фішкою образу. Краще вибирати темні моделі, декоровані візерунком, але можна і варіанти у світлих або яскравих відтінках. Відмовтеся від великих малюнків, бо такі призведуть до візуального збільшення обсягів ніг. Якщо вибрали колготки з принтом, звільніть образ від інших, зайвих деталей.

Колготки у сітку

Не варто відмовляти собі в цьому задоволенні, якщо дуже хочеться. Але вбийте в зародку думку про те, щоб поєднувати їх із міні-спідницею або шпилькою, якщо не хочете виглядати вульгарно. Вибирайте під них мінімалістичне вбрання, об'ємний піджак-сукню, довгу спідницю з розрізом або об'ємний светр-туніку. Не варто брати надто велику сітку.

Як носити колготки в сіточку / Фото: Pinterest

Нагадаємо, що Тіна Кароль випустила колекцію колготок "Красиво". З таким акцентом на ноги ви будете в центрі уваги будь-якої вечірки.

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