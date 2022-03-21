Бренд из Харькова выпустил капсулу "Ми з України". Каждый заказ – помощь ВСУ и 40-ка семьям команды

Среди вещей, которые вошли в капсулу, есть платки, худи и футболки с патриотическими принтами. Предзаказ уже можно сделать. Читайте подробности инициативы

Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

Украинская модная индустрия одна из тех бизнесов, которые непосредственно пострадали от войны, которую развязала Россия в Украине. Тысячи людей потеряли работу и вместе с миллионами украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

Но, люди не сдаются и даже в условиях войны пытаются быть полезными, как например дизайнер Жан Грицфельдт, представивший новую коллекцию одежды на Неделе моды в Берлине.

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Харьковский бренд keepstyle решил запустить инициативу, чтобы поддержать семьи работников команды и ВСУ. Ребята запустили капсульную коллекцию под названием "Ми з України".

В весеннюю коллекцию вошли 8 вещей, среди которых: платки, худи, свитшоты и футболки.

Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

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Пока купить вещи нельзя, но можно сделать предзаказ. Как только в компании наладят производство, все вещи будут разосланы покупателям.

Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

В компании обещают, что все деньги, которые поступят на счета будут направлены в фонд "Повернись Живим" (95%) и на поддержку сорока семей команды бренда, которые покинули свои дома.

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Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

После всех стадий принятия нашего "сегодня", после того, как 90% команды выехали из Харькова — города, где был основан и жил наш бренд последние 9 лет, мы готовы действовать! Мы готовы создавать, работать, поднимать дух, собирать средства, помогать восстанавливать страну так, как лучше всего умеем — через креатив и одежду, – сказано в заявлении ребят на Instagram-странице бренда.

Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

Цены на изделия варьируются от 799 грн до 2199 грн. Сделать предзаказ можно на сайте бренда.

Капсульная коллекция keepstyle "Ми з України" / Фото: пресс-служба

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