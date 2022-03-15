История дня: 91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку

Каждый украинец в борьбе за свободу и независимость страны пытается всеми силами помочь военным. Читайте историю храброй женщины, которая прошла все ужасы репрессий

91-летняя женщина отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на потребности украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны с россией, мы учимся, как спасаться при осаде города рашистами, что делать, когда бомбят и как помочь потерявшимся деткам. Каждый день в этом ужасе мы сталкиваемся с невероятными историями храбрости и человеколюбия.

Одну из таких историй опубликовала на своей странице инструктор по оказанию первой помощи и тактической медицины Ирина Костенко в своем аккаунте Facebook.

Реклама

91-летняя связная УПА отдала платье, пошитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку – написала Ирина.

Платье, которое станет экспонатом музея / Фото: Facebook

Также волонтер поделилась историей храброй женщины.

Любовь Погонюк живет в городе Здолбунове Ровенской области. В 14 лет она стала связной УПА. Уже в 15 лет ее арестовали. После допросов и пыток ее отправили в лагерь. Она провела 10 лет в заключении и ссылке без права возвращаться домой.

Реклама

Принеся свое платье волонтерам, которое она пошила в сталинских лагерях, Любовь просила порезать его на маскировочные сетки, чтобы помочь нашим ребятам в борьбе за свободу и независимость.

Платье, которое станет экспонатом музея / Фото: Facebook

Женщина оставила записку:

Реклама

Хай маскувальна сітка береже воїнів від ворогів. Цю сукенку пошила собі у засланні на Воркуті. Погонюк (Піддубій) Любов Максимівна. Жителька х. Підспасів (с.Кунин), зв’язкова УПА на псевдо "Сумна". Слава Ісусу Христу! Слава!

Записка, которую оставила 91-летняя Любовь Погонюк / Фото: Facebook

Волонтеры не порезали платье, а оставили для музея. Этот исторический экспонат должен остаться, как память о борьбе украинского народа за право жить.

Читайте также: "Воля": украинцы создали обложку для греческого глянца Marie Claire