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История дня: 91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 марта, 13:07
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Каждый украинец в борьбе за свободу и независимость страны пытается всеми силами помочь военным. Читайте историю храброй женщины, которая прошла все ужасы репрессий
91-летняя женщина отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на потребности украинцев
91-летняя женщина отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на потребности украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны с россией, мы учимся, как спасаться при осаде города рашистами, что делать, когда бомбят и как помочь потерявшимся деткам. Каждый день в этом ужасе мы сталкиваемся с невероятными историями храбрости и человеколюбия.

Одну из таких историй опубликовала на своей странице инструктор по оказанию первой помощи и тактической медицины Ирина Костенко в своем аккаунте Facebook.

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91-летняя связная УПА отдала платье, пошитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку – написала Ирина.

Платье, которое станет экспонатом музея
Платье, которое станет экспонатом музея / Фото: Facebook

Также волонтер поделилась историей храброй женщины.

Любовь Погонюк живет в городе Здолбунове Ровенской области. В 14 лет она стала связной УПА. Уже в 15 лет ее арестовали. После допросов и пыток ее отправили в лагерь. Она провела 10 лет в заключении и ссылке без права возвращаться домой.

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Принеся свое платье волонтерам, которое она пошила в сталинских лагерях, Любовь просила порезать его на маскировочные сетки, чтобы помочь нашим ребятам в борьбе за свободу и независимость.

Платье, которое станет экспонатом музея
Платье, которое станет экспонатом музея / Фото: Facebook

Женщина оставила записку:

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Хай маскувальна сітка береже воїнів від ворогів.

Цю сукенку пошила собі у засланні на Воркуті. Погонюк (Піддубій) Любов Максимівна. Жителька х. Підспасів (с.Кунин), зв’язкова УПА на псевдо "Сумна".

Слава Ісусу Христу! Слава!

Записка, которую оставила 91-летняя Любовь Погонюк
Записка, которую оставила 91-летняя Любовь Погонюк / Фото: Facebook

Волонтеры не порезали платье, а оставили для музея. Этот исторический экспонат должен остаться, как память о борьбе украинского народа за право жить.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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