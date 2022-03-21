Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Українці за кордоном

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Бренд із Харкова випустив капсулу "Ми з України". Кожне замовлення – допомога ЗСУ та 40 сім'ям команди

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед речей, що увійшли до капсули, є хустки, худі та футболки з патріотичними принтами. Замовлення вже можна зробити. Читайте подробиці ініціативи
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України"
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Українська модна індустрія є одним із тих бізнесів, які безпосередньо постраждали від війни, яку розв'язала Росія в Україні. Тисячі людей втратили роботу і разом із мільйонами українців змушені були покинути свої будинки.

Але люди не здаються і навіть в умовах війни намагаються бути корисними, як, наприклад, дизайнер Жан Грицфельдт, що представив нову колекцію одягу на Тижні моди у Берліні.

Реклама

Харківський бренд keepstyle вирішив запустити ініціативу, щоб підтримати сім'ї працівників команди та ЗСУ. Діти запустили капсульну колекцію під назвою "Ми з України".

У весняну колекцію увійшли 8 речей, серед яких: хустки, худі, світшоти та футболки.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України"
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Реклама

Поки купити речі не можна, але можна зробити замовлення. Як тільки у компанії налагодять виробництво, всі речі будуть розіслані покупцям.

Капсульна колекція keepstyle "Мм з України"
Капсульна колекція keepstyle "Мм з України" / Фото: пресслужба

У компанії обіцяють, що всі гроші, які надійдуть на рахунки, будуть направлені у фонд "Повернись Живим" (95%) та на підтримку сорока сімей команди бренду (5%), які залишили свої будинки.

Реклама

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України"
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Після усіх стадій прийняття нашого "сьогодні", після того, як 90% команди виїхали з Харкова — міста, де заснувався та жив наш бренд останні 9 років, ми готові діяти! Ми готові створювати, працювати, підіймати дух, збирати кошти, допомогати відбудовувати країну так, як вміємо найкраще — через креатив та одяг, – сказано в заяві команди на Instagram-сторінці бренду.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України"
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Ціни на вироби варіюються від 799 до 2199 грн. Зробити попереднє замовлення можна на сайті бренду.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України"
Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Читайте також:

Thanks for your support! Художниця присвячує чудові ілюстрації зірок, які підтримали Україну

Історія дня: 91-річна зв'язкова УПА віддала сукню, пошиту в сталінських таборах, на сітку маскування

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти