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Thanks for your support! Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину

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17 марта, 10:03
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Она преображает портреты звезд, внося в них украинский национальный колорит и идентичность – выглядит это потрясающе
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Сейчас, в самые темные для украинского народа времена, любая поддержка – бесценна! Мы видим всех и каждого, кто протянул свою руку, кто громко заявил о своей позиции и смело доносит ее миллионам людей, кто попрощался с рынком страны-агрессора и будет верен правде до конца! Талантливая украинская художница по-своему отблагодарила мировых знаменитостей, поддержавших нашу страну.

В Instagram @alina_art_collage украинской художницы по имени Алина уже появилось десятки изображений западных звезд, которые оказали свою поддержку Украине в это непростое время.

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Вот шикарный портрет колоритных Дэвида и Виктории Бекхэм, которые открыли сбор средств для помощи украинским детям.

А какие красивые украинцы получились из Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, которые пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.

Уверены, такая колоритная обложка вызвала бы восхищение у Дженнифер Энистон, помогшей украинцам, пострадавшим из-за Путина.

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Смотрите еще больше невероятных иллюстраций талантливой украинки.

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

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Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину
Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, где находится и как поддерживает связь с президентом.

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