Thanks for your support! Художница посвящает восхитительные иллюстрации звездам, поддержавшим Украину

Сейчас, в самые темные для украинского народа времена, любая поддержка – бесценна! Мы видим всех и каждого, кто протянул свою руку, кто громко заявил о своей позиции и смело доносит ее миллионам людей, кто попрощался с рынком страны-агрессора и будет верен правде до конца! Талантливая украинская художница по-своему отблагодарила мировых знаменитостей, поддержавших нашу страну.
В Instagram @alina_art_collage украинской художницы по имени Алина уже появилось десятки изображений западных звезд, которые оказали свою поддержку Украине в это непростое время.
Вот шикарный портрет колоритных Дэвида и Виктории Бекхэм, которые открыли сбор средств для помощи украинским детям.
Далее по теме
А какие красивые украинцы получились из Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, которые пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
Уверены, такая колоритная обложка вызвала бы восхищение у Дженнифер Энистон, помогшей украинцам, пострадавшим из-за Путина.
Смотрите еще больше невероятных иллюстраций талантливой украинки.
Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, где находится и как поддерживает связь с президентом.