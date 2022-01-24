Битва купальников Ким Кардашьян – голосование

Пока украинцы неустанно разочаровываются курорту в Буковеле, где отдыхал Зеленский, икона стиля Ким Кардашьян отправилась на зимние каникулы в жаркое место, откуда делится с подписчиками не менее горячими фото.
41-летняя Ким Кардашьян наслаждается зимними каникулами на одном из экзотических курортов. Американские таблоиды утверждают, что знаменитость отправилась погреться под пальмами вместе со своим новым бойфрендом 28-летним Питом Дэвидсоном.
Но речь не об этом, а о том, сколько модных купальников Ким Кардашьян успела показать за это время. Несмотря на то, что до летнего сезона 2022 еще далеко, предлагаем посмотреть все и выбрать лучший из них.
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№ 1. Белый максимально открытый
№ 2. Черный раздельный
№ 3. Бежевый слитный
№ 4. Синий раздельный
№ 5. Коричневый раздельный
Отметим, что любимый вид купальника Ким Кардашьян – самый смелый бикини. Он считается самым откровенным среди возможных форм. Паховую зону прикрывает небольшой треугольничек, а спину — тонкие бретельки из ткани. Низ и бра соединены также тонкими вставками. Выглядит очень сексуально, но только на идеальной спортивной фигуре.
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