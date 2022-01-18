Что на самом деле происходит в Буковеле, где отдыхал Зеленский – реальные отзывы туристов

Откроем закулисье самого дорогого горнолыжного курорта Украины. Но захотите ли после увиденных отзывов планировать отдых?

Что на самом деле происходит в Буковеле, где отдыхал Зеленский

В первый месяц зимы 2022-го Владимир Зеленский успел посетить Буковель. Президент жил в самой дорогой 5-звездочной гостинице курорта, по соседству с олигархом Игорем Коломойским. Локальный отдых называют премиальным. Поговаривают, что причина не в высоком качестве обслуживания, а в неоправданно завышенных ценах.

Мы проверили отзывы туристов с Google Maps и расскажем, что действительно происходит на курорте, где на один день отдыха едва хватает $100.

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Цены завышены и не отвечают условиям отдыха

Буковель называют курортом для бизнесменов, политиков и звезд. Ибо за несколько дней отдыха некоторые туристы тратят месячную зарплату .

Путешественник Игорь Грушко написал, что за три дня пребывания он потратил 30 тыс. гривен.

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Цены бешеные. За три дня ушло 30 тыс. гривен, – написал он.

/ Фото: скриншот

Турист Алина Малинина отметила, что цены в Буковеле на жилье и еду аналогичны ценам в Альпах. Но, несмотря на похожий прайс, на зарубежном курорте красивее.

Цены на жилье и еду можно сравнить с отдыхом в австрийских Альпах, но там гораздо красивее и снег голубого цвета , – написала она.

/ Фото: скриншот

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Цены завышены не только на еду и жилье, но и такси. Турист Елена Мельник назвала прайсы, озвучиваемые местными таксистами, космическими.

Такси? Цены космос (я думаю, что в Европе дешевле). Ниже 150 (гривен – Ред.) у нас за 1,5 км не было. Напротив парковки у горных трасс таксисты вообще завалили 400 гривен, – написала она.

/ Фото: скриншот

С арендой снаряжения будут трудности

На Буковель приезжают туристы-экстремалы для зимних видов спорта. Помимо бронирования отеля для них must do – аренда снаряжения для катания. К сожалению, локальные пункты аренды не готовы качественно обслуживать клиентов.

Путешественники делятся отрицательными отзывами в Google Maps, чтобы предупредить любителей зимнего спорта о возможных неудобствах во время аренды снаряжения.

Туристка Татьяна Белодедова намекнула в отзывах, что на новое снаряжение не стоит надеяться.

Арендовать снаряжение можно у самого подъемника, это, конечно, удобно, потому что не нужно его нести, но состояние будет "убитым", – отметила турист Татьяна Белодедова.

/ Фото: скриншот

Она рассказала об атмосфере сказки на курорте и назвала его "удачным местом для активного отдыха". Учитывая комментарии отдыхающих, Буковель кажется сказкой только до посещения.

Путешественница Алина Малинина тоже призналась, что возникли неудобства с арендой снаряжения. Туристы не могут забрать сразу все необходимые вещи в одном пункте.

Прийти в одно место и арендовать без проблем лыжи, борд и экипировку – нет такой опции , – написала она.

/ Фото: скриншот

Огромные очереди будут портить впечатление об отдыхе

Толпы туристов – это следующий "сюрприз", который ждет в Буковеле. Если привыкли к минимальному количеству людей на курорте и отсутствию очередей, купите валерьянку. Потому что здесь и сейчас на лыжах не покатаетесь, а также не получите заказ в заведении. Придется каждый день тратить свое время на ожидание.

Турист с никнеймом Uliana призналась, что очереди на подъемник, аренду лыжного снаряжения и развлечения были "ужасные" во время отдыха.

Красиво и очень людно. Эти ужасные длинные очереди на подъемники и другие развлечения, очереди за лыжным снаряжением и просто движ из людей с лыжами, палками и сноубордами, – написала она.

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Турист Елена Мельник призналась, что в Буковеле красиво, природа поражает. Несмотря на преимущества, не умолчала о больших очередях и поделилась лайфхаком, как их обойти. Но им воспользуются не все.

Большинство популярных заведений – очереди. Хотите без очередей – идите в заведения с ценниками, где салат 300-400 гривен. Людям с зарплатой 6500 гривен сюда ехать не по карману, – написала она.

/ Фото: скриншот

Туристы ежедневно рискуют жизнью на буковельских дорогах

Очереди в заведениях, высокие цены и проблемная аренда снаряжения – не все проблемы. Дороги в Буковеле не приспособлены к большому количеству туристов с авто, а также тем, кто ходит пешком.

Из-за отсутствия тротуаров, люди вынуждены идти по дороге, где едут автомобили. Путешественники каждый день рискуют жизнью.

Полностью или почти отсутствуют тротуары, люди ходят по узкой дороге и очень рискуют попасть под авто, – написала турист Елена.

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Другая путешественница Елена Мельник написала в отзывах Google Mapse об опыте передвижения по Буковелю в час пик.

Транспорт и развязка – это ужас. Дойти до центра половины дороги с машинами в движении – это нормально?, – написала она.

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Неважно на каком транспорте вы приедете на курорт: на собственном авто или общественном автобусе. "Сюрпризы" и пробки на дорогах курорта ждут всех.

Снег по краям дороги не расчищают достаточно, чтобы спокойно могли разойтись автобус и легковая машина. Автобус вынужден пропускать всех, чтобы проехать, – написала Алина Малинина.

/ Фото: скриншот

Вам не окажут экстренную медицинскую помощь

В самом дорогом курорте Украины есть только один медпункт. Но и там медики не могут помочь туристам, которые ранились во время катания на сноуборде или лыжах . Пострадавшим необходимо добираться в ближайшие медучреждения в соседних городах самостоятельно, чтобы спасти свою жизнь.

О несчастном случае в отзывах Google Maps рассказала турист Алина Малинина

Друг получил небольшую травму носа, но в единственном медпункте ему не смогли помочь. Пришлось доставить его в больницу в Яремче, дорога заняла больше часа, – отметила она.

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