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Битва купальників Кім Кардаш'ян – голосування

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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24 січня, 12:05
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Знаменитість зараз відпочиває на екзотичному острові та регулярно ділиться гарячими пляжними знімками
Вибираємо найкращий з 5 купальників Кім Кардаш'ян
Вибираємо найкращий з 5 купальників Кім Кардаш'ян / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки українці невпинно розчаровуються курорту у Буковелі, де відпочивав Зеленський, ікона стилю Кім Кардаш'ян вирушила на зимові канікули у спекотне місце, звідки ділиться з передплатниками не менш гарячими фото

41-річна Кім Кардаш'ян насолоджується зимовими канікулами на одному з екзотичних курортів. Американські таблоїди стверджують, що знаменитість вирушила погрітися під пальмами разом зі своїм новим бойфрендом 28-річним Пітом Девідсоном.

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Але зараз не про це, а про те, скільки модних купальників Кім Кардаш'ян встигла показати за цей час. Незважаючи на те, що до літнього сезону 2022 ще далеко, пропонуємо подивитися всі та вибрати найкращий з них.

№1. Білий максимально відкритий

Битва купальників Кім Кардаш'ян
Битва купальників Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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№ 2. Чорний роздільний

Битва купальників Кім Кардаш'ян
Битва купальників Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 3. Бежевий суцільний

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Битва купальників Кім Кардаш'ян
Битва купальників Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 4. Синій роздільний

Битва купальників Кім Кардаш'ян
Битва купальників Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

№ 5. Коричневий роздільний

Битва купальників Кім Кардаш'ян
Битва купальників Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Відзначимо, що улюблений вид купальника Кім Кардаш'ян –найсміливіший бікіні. Він вважається найвідвертішим серед можливих форм. Пахову зону прикриває невеликий трикутник, а спину – тонкі бретельки з тканини. Низ та бра з'єднані також тонкими вставками. Виглядає дуже сексуально, але лише на ідеальній спортивній фігурі.

Також читайте: стрінги, що виглядають, повертаються в моду

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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