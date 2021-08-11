Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Отношения с кофе

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Алая роза: Леди Гага в самой красивой рекламе Valentino (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
11 августа, 18:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица снялась в промо-ролике нового аромата бренда, в котором прославила силу, оптимизм, уверенность и решимость. Смотрите фото и видео кампейна
Леди Гага в рекламе Valentino Beauty
Леди Гага в рекламе Valentino Beauty / Фото: Valentino

Леди Гага, которая ранее надела обувь на 20-сантиметровых каблуках, снялась в рекламе нового парфюма Valentino. Аромат вышел под названием Voce Viva Intensa.

Реклама

В рекламной кампании певица позировала в эффектном алом платье бренда, которое креативный директор Дома Пьерпаоло Пиччоли представил в кутюрном показе, что прошел в июле.

Реклама

Композиция парфюма включает ноты его предшественника:

  • бергамота,
  • сладкого мандарина,
  • имбиря,
  • золотой гардении,
  • дубового мха,
  • сандала.

Аромат нового Voce Viva Intensa усилен двойной дозой ванили Бурбон.

Леди Гага в рекламе Valentino Beauty
Леди Гага в рекламе Valentino Beauty / Фото: Valentino

Также Valentino выпустили видео-кампейн парфюма. В ролике Леди Гага поет о силе, индивидуальности, оптимизме, уверенности и решимости. Основной посыл рекламной кампании – найти свой голос и вдохновение.

Реклама

Читайте также: Сиреневая бомба от Леди Гага! Новый выход певицы на репетицию концерта в Нью-Йорке

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Защищать волосы на солнце
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить лазанью с первого раза
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Хотели бы как Рианна или все устраивает?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять