Червона троянда: Леді Гага в найкрасивішій рекламі Valentino (фото, відео)

Леді Гага, яка раніше наділу взуття на 20-сантиметрових підборах, знялася в рекламі нового парфуму Valentino. Аромат вийшов під назвою Voce Viva Intensa.
У рекламній кампанії співачка позувала в ефектній червоній сукні бренду, яку креативний директор будинку П'єрпаоло Піччолі представив в кутюрному показі, що пройшов в липні.
Композиція парфуму включає ноти його попередника:
- бергамоту,
- солодкого мандарина,
- імбиру,
- золотої гарденії,
- дубового моху,
- сандалу.
Аромат нового Voce Viva Intensa посилений подвійною дозою ванілі Бурбон.
Також Valentino випустили відео-кампейн парфуму. У ролику Леді Гага співає про силу, індивідуальність, оптимізм, впевненость і рішучоіть. Основний посил рекламної кампанії – знайти свій голос і натхнення.
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