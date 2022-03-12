Agent Provocateur остаются в России. Будут шить чулки для путинской свиты

Еще один бренд без позиции неприятно удивил украинских поклонников, оставшись спонсировать армию агрессора

Agent Provocateur остаются в России / Фото: vogue.ua

В Украине семнадцатый день идет ожесточенная война, которую начала "дружественная" Россия. Эту агрессию и геноцид украинского народа осудил весь мир, и благодаря адекватности большинства, на страну-агрессора наложены жесточайшие санкции, а мировые бренды уходят из ее рынка, чтобы не быть соучастниками преступлений. Но не все, например, бельевой бренд Agent Provocateur решил остаться. Будет шить лифчики для путинской свиты, наверное. Мужиков-то там нет.

Британский бренд нижнего белья Agent Provocateur оставляет открытыми все бутики и онлайн-магазины в России, а это 13 бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Сочи. Действительно, ну как закрыть такую-то "роскошь". Другое дело Prada, Tiffany&Co и CHANEL — им, видимо, терять было нечего... Иронизируем, конечно. Каждый делает свой выбор.

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Нижнее белье Agent Provocateur создает особую атмосферу, а "Агенты" бренда всегда готовы вдохновить эстетикой и одарить заботой и вниманием. Все актуальные коллекции нижнего белья, одежды для сна, спорта, пляжа, а также широкая линия аксессуаров представлены в пространствах бренда. Электронные сертификаты и подарочные карты также доступны клиентам бренда.

— рассказали представители марки.

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11 картинок https://t.co/v7EfLfn033pic.twitter.com/uGwJaTZeEK — Yaplakal.com (@yaplakalcom) September 15, 2020

Пока Вивьен Вествуд поддерживает Украину, ее сын Бен продолжает вести бизнес со страной-изгоем.

Напомним об еще одних лицемерах: ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине.

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