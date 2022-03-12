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Agent Provocateur остаются в России. Будут шить чулки для путинской свиты

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 марта, 12:04
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Еще один бренд без позиции неприятно удивил украинских поклонников, оставшись спонсировать армию агрессора
Agent Provocateur остаются в России
Agent Provocateur остаются в России / Фото: vogue.ua

В Украине семнадцатый день идет ожесточенная война, которую начала "дружественная" Россия. Эту агрессию и геноцид украинского народа осудил весь мир, и благодаря адекватности большинства, на страну-агрессора наложены жесточайшие санкции, а мировые бренды уходят из ее рынка, чтобы не быть соучастниками преступлений. Но не все, например, бельевой бренд Agent Provocateur решил остаться. Будет шить лифчики для путинской свиты, наверное. Мужиков-то там нет.

Британский бренд нижнего белья Agent Provocateur оставляет открытыми все бутики и онлайн-магазины в России, а это 13 бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Сочи. Действительно, ну как закрыть такую-то "роскошь". Другое дело Prada, Tiffany&Co и CHANEL — им, видимо, терять было нечего... Иронизируем, конечно. Каждый делает свой выбор.

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Нижнее белье Agent Provocateur создает особую атмосферу, а "Агенты" бренда всегда готовы вдохновить эстетикой и одарить заботой и вниманием. Все актуальные коллекции нижнего белья, одежды для сна, спорта, пляжа, а также широкая линия аксессуаров представлены в пространствах бренда. Электронные сертификаты и подарочные карты также доступны клиентам бренда.

— рассказали представители марки.

Пока Вивьен Вествуд поддерживает Украину, ее сын Бен продолжает вести бизнес со страной-изгоем.

Напомним об еще одних лицемерах: ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине.

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А вот Victoria's Secret приостанавливают работу в России. Возвращаются времена панталон и самодельных бюстгальтеров

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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