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Victoria's Secret приостанавливают работу в России. Возвращаются времена панталон и самодельных бюстгальтеров

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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9 марта, 18:50
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Модные бренды и компании продолжают закрывать свои представительства в России, как реакция на военное вторжение в Украину. Рассказываем подробности
Victoria's Secret закрываются в России
Victoria's Secret закрываются в России / Фото: Pinterest, instagram.com/victoriassecret, Коллаж: Сегодня

Санкции работают! В России массово закрываются бутики международных брендов. Граждане страны-агрессора искренне удивлены такому повороту событий и не могут понять, что же происходит. К сожалению, большинство россиян продолжают поддерживать политику Путина о захвате Украины, не осознавая, что обернется им это полным крахом.

Руководство еще одной компании сообщило о прекращении работы в России. Так, бренд нижнего белья Victoria's Secret опубликовал официальное заявление о приостановлении работы своих бутиков и онлайн-магазина по всей территории России.

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Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостанавливает работу по всей территории России
Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостанавливает работу по всей территории России / Фото: instagram.com/victoriassecret

Представители компании уверяют, что онлайн-заказы будут стараться доставить в ближайшее время, а физические бутики будут закрыты? начиная с 9 марта.

Многие россияне, в силу некомпетентности в вопросах рыночной политики, считают, что смогут обойтись без иностранных товаров, взамен покупая товары российских брендов. Учитывая, что эти бренды покупают ткани за границей, а из них уже шьют продукцию так называемого отечественного производства, выйти таким способом из ситуации не получится.

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Похоже, штопать свои старые вещи, носить панталоны и шить бюстгальтеры станет новым трендом.

Панталоны, которые были популярны в СССР, так как альтернативы не было
Панталоны, которые были популярны в СССР, так как альтернативы не было / Фото: Pinterest

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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