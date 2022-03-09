Из России продолжают массово уходить бренды: эпичные фото голых витрин

Скоро россиянам с такими темпами придется самим овладевать искусством швейной машинки. Так жалко. Нет!

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Россия не ожидала, что вторжение в Украину повлечет за собой сколько последствий. Страна, если можно ее так назвать, находится на экономическом дне. Видимо потому, цитируя нашего президента, что "сама дно". Из нее ушли все известные марки, которые только могли это сделать.

Крупные мировые бренды и целые конгломераты, включая LVMH и Procter&Gamble, убежали из России по-английски, как широко известный "легитимный" Янукович в свое время из Украины. Магазины и корнеры от Prada и Tiffany&Co до H&M и Zara в российских городах закрывают свои двери, рейлы пустеют, витрины становятся унылыми и печальными.

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Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Россияне говорят, что простые мирные люди не должны страдать от войны, которую не начинали, мол, "мы за мир" и.т.д. Но, если их утешит, нам вообще плевать на их ЦУМы и Макдоналдсы, — ни одна их мелкая ничтожная потеря не сравнится с теми страданиями, которые пережил каждый украинец за последние четырнадцать дней. Но, все же, раз эти фото есть, значит, они кому-то нужны.

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

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Для The Blueprint фотограф Глеб Леонов прогулялся по ретейл-центру Москвы и сфотографировал, как выглядит дефицит люкса и масс-маркета. И, знаете, что? Это каменный век, сказал бы Дарвин.

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

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Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Как из России уходит мода, не обещая вернуться / Фото: Фотограф Глеб Леонов

Напомним, что Pantone посвятил два оттенка Украине. Догадайтесь какие.

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