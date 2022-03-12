Agent Provocateur залишаються у Росії. Будуть шити панчохи для путінської свити

Ще один бренд без позиції неприємно здивував українських шанувальників, залишившись спонсорувати армію агресора

Agent Provocateur залишаються в Росії / Фото: vogue.ua

В Україні сімнадцятий день йде запекла війна, яку розпочала "дружня" Росія. Цю агресію та геноцид українського народу засудив увесь світ, і завдяки адекватності більшості, на країну-агресора накладено найжорстокіші санкції, а світові бренди йдуть з її ринку, щоб не бути співучасниками злочинів. Але не всі, наприклад, білизняний бренд Agent Provocateur вирішив залишитися. Шитиме ліфчики для путінської свити, напевно. Чоловіків же там немає.

Британський бренд спідньої білизни Agent Provocateur залишає відкритими всі бутіки та онлайн-магазини в Росії, а це 13 бутіків у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та в Сочі. Справді, як закрити таку-то "розкіш". Інша справа Prada, Tiffany&Co та CHANEL — їм, мабуть, втрачати було нічого... Іронізуємо, звичайно. Кожен робить свій вибір.

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Нижня білизна Agent Provocateur створює особливу атмосферу, а "Агенти" бренду завжди готові надихнути естетикою та обдарувати турботою та увагою. Всі актуальні колекції спідньої білизни, одягу для сну, спорту, пляжу, а також широка лінія аксесуарів представлені в просторах бренду. Електронні сертифікати та подарункові картки також доступні клієнтам бренду.

— розповіли представники марки.

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11 картинок https://t.co/v7EfLfn033 pic.twitter.com/uGwJaTZeEK - Yaplakal.com (@yaplakalcom) September 15, 2020

Поки Вів'єн Вествуд підтримує Україну, її син Бен продовжує вести бізнес із країною-ізгоєм.

Нагадаємо про ще одних лицемірів: ECCO продовжать дбати про росіян, але дуже жалкують про події в Україні.

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А от Victoria's Secret призупиняють роботу в Росії. Повертаються часи панталон та саморобних бюстгальтерів.