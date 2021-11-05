100-летняя икона стиля Айрис Апфель снялась для глянца (фото)

Проект вышел в честь 100-летнего юбилея модного дома Gucci. Смотрите невероятные фото самой стильной женщины всех времен

Айрис Апфель в новой съемке для американского Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Американское издание Harper’s Bazaar презентовало проект, посвященный юбилею модного дома Gucci. Ровно 100 лет назад Гуччио Гуччи основал во Флоренции компанию по производству изделий из кожи, которая на то время предлагала местным наездникам широкий выбор седел, сумок и аксессуаров для верховой езды.

В течение следующих нескольких десятилетий семейный бизнес расширился – открылись бутики в Риме, Милане и Нью-Йорке, а в ассортименте добавились одежда, сумки и обувь класса люкс.

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Через несколько десятилетий Дом моды стал одним из самых знаменитых в мире.

По случаю столетнего юбилея Gucci, креативный директор бренда Алессандро Микеле выпустил специальную коллекцию под названием Aria, которую примерили Джаред Лето и Маколей Калкин.

А для участия в спецпроекте модного глянца пригласили икону моды 100-летнюю Айрис Апфель .

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Айрис Апфель в проекте к 100-летию Gucci / Фото: harpersbazaar.com

Звезда рассказала, что ее самое ранее воспоминание о модной покупке – это очки в большой красной оправе. Их Айрис заприметила на распродаже в 11—летнем возрасте.

Первой же покупкой от дома Gucci Айрис стало серое шерстяное пончо.

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В честь дня рождения дома Айрис снялась в розовом костюме из коллекции The Hacker Project, в которой сочетаются стили и коды Gucci и Balenciaga.

Айрис Апфель в проекте к 100-летию Gucci / Фото: harpersbazaar.com

Также Айрис Апфель назвала три свои знаковые черты стиля:

индивидуальность,

красная помада

и много браслетов на запястье.

Айрис Апфель в проекте к 100-летию Gucci / Фото: harpersbazaar.com

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