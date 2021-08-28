Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Сколько стоит 1 сентября

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Звезда Instagram: Лучшие образы 100-летней фэшн-иконы Айрис Апфель (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
28 августа, 12:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американская бизнес-леди, дизайнер интерьеров и икона моды за свою жизнь успела построить карьеру, поработать над проектами для Белого дома, а выйдя на пенсию, стать моделью в 97 лет
Одна из самых стильных женщин планеты Айрис Апфель
Одна из самых стильных женщин планеты Айрис Апфель / Фото: instagram.com/iris.apfel/

29 августа одной из самых стильных женщин планеты, которая доказывает, что возраст не помеха, Айрис Апфель исполнится 100 лет. Рассказываем о невероятном эклектичном стиле звезды и ее не менее невероятной жизни.

Реклама

Родилась Айрис в Нью-Йорке в семье предпринимателей – отец занимался поставкой зеркал и предметов интерьера, а мать владела модным бутиком.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, с которым прожила в браке 68 лет. Карл умер в августе 2015 в возрасте 100 лет. У пары не было детей. Как рассказывала сама Айрис, из-за частых командировок они не могли много времени уделать ребенку, но и не хотели, чтобы няни воспитывали их детей.

Реклама

Вместе с мужем Айрис основала компанию, которая занималась реставрацией старинных тканей. В основном их услугами пользовались музеи и знаменитости, среди которых была Грета Гарбо. Самыми же крупными клиентами были девять президентов Америки – Гарри Трумэн, Дэвид Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган и Билл Клинтон.

Реклама

Интересно, что Айрис подписала свой первый контракт с модельным агентством в 2017 году. До этого времени она лично занималась вопросами о съемках и сотрудничествах с брендами.

Сегодня Айрис работает с крупными домами моды, дружит с дизайнерами, создает коллекции косметики для MAC, Jimmy Choo выпустили туфли в ее честь, а Mattel именную куклу барби.

Самый старый подросток в мире, как она сама любит себя называть, славится экстравагантными нарядами. Айрис носит огромные круглые очки в черной оправе, невероятное количество ярких массивных браслетов, разноцветные перья, анималистические принты и, конечно, всегда красную помаду.

Мы выбрали самые красивые образы иконы моды, которые наверняка понравятся невероятной эксцентриков, яркостью и фантазией.

Реклама

Смотрите видео о пожилых моделях:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Васk to school
Собраться в школу за 100$ – реально?
Реально! Узнай как
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять