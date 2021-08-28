Звезда Instagram: Лучшие образы 100-летней фэшн-иконы Айрис Апфель (фото)

Американская бизнес-леди, дизайнер интерьеров и икона моды за свою жизнь успела построить карьеру, поработать над проектами для Белого дома, а выйдя на пенсию, стать моделью в 97 лет

Одна из самых стильных женщин планеты Айрис Апфель / Фото: instagram.com/iris.apfel/

29 августа одной из самых стильных женщин планеты, которая доказывает, что возраст не помеха, Айрис Апфель исполнится 100 лет. Рассказываем о невероятном эклектичном стиле звезды и ее не менее невероятной жизни.

Реклама

Родилась Айрис в Нью-Йорке в семье предпринимателей – отец занимался поставкой зеркал и предметов интерьера, а мать владела модным бутиком.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, с которым прожила в браке 68 лет. Карл умер в августе 2015 в возрасте 100 лет. У пары не было детей. Как рассказывала сама Айрис, из-за частых командировок они не могли много времени уделать ребенку, но и не хотели, чтобы няни воспитывали их детей.

Реклама

Вместе с мужем Айрис основала компанию, которая занималась реставрацией старинных тканей. В основном их услугами пользовались музеи и знаменитости, среди которых была Грета Гарбо. Самыми же крупными клиентами были девять президентов Америки – Гарри Трумэн, Дэвид Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган и Билл Клинтон.

Реклама

Интересно, что Айрис подписала свой первый контракт с модельным агентством в 2017 году. До этого времени она лично занималась вопросами о съемках и сотрудничествах с брендами.

Сегодня Айрис работает с крупными домами моды, дружит с дизайнерами, создает коллекции косметики для MAC, Jimmy Choo выпустили туфли в ее честь, а Mattel именную куклу барби.

Самый старый подросток в мире, как она сама любит себя называть, славится экстравагантными нарядами. Айрис носит огромные круглые очки в черной оправе, невероятное количество ярких массивных браслетов, разноцветные перья, анималистические принты и, конечно, всегда красную помаду.

Мы выбрали самые красивые образы иконы моды, которые наверняка понравятся невероятной эксцентриков, яркостью и фантазией.

Реклама

Смотрите видео о пожилых моделях:

Ранее мы рассказывали: