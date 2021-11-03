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Маколей Калкин, Джаред Лето и много странных нарядов на показе Gucci в Голливуде (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 ноября, 15:42
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Голливудские знаменитости приняли участие в показе новой коллекции бренда сезона весна-лето 2022
Показ новой коллекции Gucci сезона весна-лето 2022
Показ новой коллекции Gucci сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Сегодня в 5 утра по киевскому времени в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре прошло грандиозное шоу Gucci Love Parade. Креативный директор бренда Алессандро Микеле провел показ на "Аллея славы".

Одними из главных героев шоу стали актеры Маколей Калкин и Джаред Лето. Звезда фильмов "Один дома" вышел на подиум в рубашке в гавайском стиле, укороченном блестящем пиджаке с принтом и базовых широких брюках бежевого цвета.

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Маколей Калкин на показе Gucci SS 2022
Маколей Калкин на показе Gucci SS 2022

Лето прошелся по Голливудскому бульвару в сером пиджаке и кожаных белых брюках с люверсами.

Джаред Лето на показе Gucci SS 2022
Джаред Лето на показе Gucci SS 2022 / Фото: Vogue

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Шоу Микеле было посвящено золотой эре Голливуда. Также в коллекции сезона весна-лето 2022 можно увидеть отсылки к современному Лос-Анджелесу.

Платья в новой коллекции Gucci созданы для особых случаев, с их кинематографическим размахом, мы наверняка скоро увидим их на красной дорожке церемоний.

Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
Показ Gucci SS 2022 / Фото: Vogue
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Сами вещи коллекции могут показаться обывателям достаточно странными и абсолютно не носибельными. Всевозможные голливудские образы, платья из ситца, ковбойские шляпы, сочетания спортивных курток с яркими трикотажными леггинсами и кроссовками, постпандемический блеск нарядов и знаменитая калифорнийская непринужденность.

Среди аксессуаров можно увидеть украшения в виде секс-игрушек.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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