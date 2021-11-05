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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

100-річна ікона стилю Айріс Апфель знялася для глянцю (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
5 листопада, 12:12
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Проект вийшов у честь 100-річного ювілею модного будинку Gucci. Дивіться неймовірні фото найстильнішої жінки всіх часів
Айріс Апфель у новій зйомці для американського Harper's Bazaar
Айріс Апфель у новій зйомці для американського Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com

Американське видання Harper's Bazaar презентувало проєкт, присвячений ювілею модного будинку Gucci. Рівно 100 років тому Гуччіо Гуччі заснував у Флоренції компанію з виробництва виробів зі шкіри, яка на той час пропонувала місцевим вершникам широкий вибір сідел, сумок та аксесуарів для верхової їзди.

Протягом наступних кількох десятиліть сімейний бізнес розширився – відкрилися бутіки у Римі, Мілані та Нью-Йорку, а в асортименті додалися одяг, сумки та взуття класу люкс.

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За кілька десятиліть будинок моди став одним із найзнаменитіших у світі.

З нагоди столітнього ювілею Gucci, креативний директор бренду Алессандро Мікеле випустив спеціальну колекцію під назвою Aria, яку приміряли Джаред Літо та Маколей Калкін.

А для участі у спецпроекті модного глянцю запросили ікону моди 100-річну Айріс Апфель .

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Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci
Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci / Фото: harpersbazaar.com

Зірка розповіла, що її перший спогад про модну купівлю – це окуляри у великій червоній оправі. Їх Айріс побачила на розпродажі в 11-річному віці.

Першою покупкою від будинку Gucci Айріс стало сіре вовняне пончо.

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На честь дня народження дому Айріс знялася у рожевому костюмі з колекції The Hacker Project, в якій поєднуються стилі та коди Gucci та Balenciaga.

Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci
Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci / Фото: harpersbazaar.com

Також Айріс Апфель назвала три свої знакові риси стилю:

індивідуальність,

червона помада

і багато браслетів на зап'ясті.

Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci
Айріс Апфель у проєкті до 100-річчя Gucci / Фото: harpersbazaar.com

Читайте також: Найкращі образи 100-річної фешн-ікони Айріс Апфель

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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