Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021"
А "Чудо-женщина: 1984" претендует на звание худшего сиквела года
На днях объявят главных претендентов на "Оскар" в этом году, а пока мы можем узнать, кто же номинирован на антипремию "Золотая малина-2021".
Ежегодно премия присуждает награды самым худшим фильмам года, а также режиссерам, сценаристам и актерам. Претендентов на эти "непрестижные" награды организаторы "Золотой малины" объявляют за день до оскаровских номинантов. Кстати, победителями "Золотой малины" становятся не какие-то малоизвестные актеры и фильмы, а очень даже именитые звезды и обсуждаемые киноленты известных режиссеров.
В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы "365 дней" (польская вариация "50 оттенков серого") и "Удивительное приключение доктора Дулиттла" (с Робертом Дауни-младшим в главной роли).
Список номинантов на "Золотую малину-2021" объявили организаторы на официальном YouTube-канале.
Худший фильм года
- "365 дней"
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "Несомненное доказательство"
- "Остров фантазий"
- "Мьюзик"
Худший актер года
- Роберт Дауни-младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Майк Линделл ("Несомненное доказательство")
- Микеле Морроне ("365 дней")
- Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")
- Дэвид Спейд ("Не та девушка")
Худшая актриса года
- Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")
- Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс", "Секрет")
- Кейт Хадсон ("Мьюзик")
- Лорен Лапкус ("Не та девушка")
- Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")
Худший режиссер года
- Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра")
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней")
- Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")
- Сиа ("Мьюзик")
Худший сценарист года
- Барбара Бяловонс, Томаш Клималя, Томаш Мандес ("365 дней")
- Уильям Батлер, Кент Рудебуш ("Барби и Кендра")
- Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
- Джиллиан Джейкобс, Крис Роуч, Джефф Уодлоу ("Остров фантазий")
- Ванесса Тейлор ("Элегия Хиллбилли")
Худший ремейк, сиквел или подделка
- "365 дней"
- "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
- "Остров фантазий"
- "Хэллоуин Хьюби"
- "Чудо-женщина: 1984".
Ранее мы показали список победителей "Золотого глобуса-2021".
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