Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021"

А "Чудо-женщина: 1984" претендует на звание худшего сиквела года

На днях объявят главных претендентов на "Оскар" в этом году, а пока мы можем узнать, кто же номинирован на антипремию "Золотая малина-2021".

Ежегодно премия присуждает награды самым худшим фильмам года, а также режиссерам, сценаристам и актерам. Претендентов на эти "непрестижные" награды организаторы "Золотой малины" объявляют за день до оскаровских номинантов. Кстати, победителями "Золотой малины" становятся не какие-то малоизвестные актеры и фильмы, а очень даже именитые звезды и обсуждаемые киноленты известных режиссеров.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы "365 дней" (польская вариация "50 оттенков серого") и "Удивительное приключение доктора Дулиттла" (с Робертом Дауни-младшим в главной роли).

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix Фото: Imdb.com

Список номинантов на "Золотую малину-2021" объявили организаторы на официальном YouTube-канале.

Худший фильм года

"365 дней"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Несомненное доказательство"

"Остров фантазий"

"Мьюзик"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" Фото: kino-teatr.ru

Худший актер года

Роберт Дауни-младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Майк Линделл ("Несомненное доказательство")

Микеле Морроне ("365 дней")

Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")

Дэвид Спейд ("Не та девушка")

Худшая актриса года

Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")

Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс", "Секрет")

Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Лорен Лапкус ("Не та девушка")

Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")

Кадр из фильма "Не та девушка" Фото: Netflix

Худший режиссер года

Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра")

Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней")

Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")

Сиа ("Мьюзик")

Худший сценарист года

Барбара Бяловонс, Томаш Клималя, Томаш Мандес ("365 дней")

Уильям Батлер, Кент Рудебуш ("Барби и Кендра")

Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")

Джиллиан Джейкобс, Крис Роуч, Джефф Уодлоу ("Остров фантазий")

Ванесса Тейлор ("Элегия Хиллбилли")

"Элегия Хиллбилли" Фото: Netflix

Худший ремейк, сиквел или подделка

"365 дней"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

"Остров фантазий"

"Хэллоуин Хьюби"

"Чудо-женщина: 1984".

Ранее мы показали список победителей "Золотого глобуса-2021".

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