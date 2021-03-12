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Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021"

Сегодня, 17:41

А "Чудо-женщина: 1984" претендует на звание худшего сиквела года

На днях объявят главных претендентов на "Оскар" в этом году, а пока мы можем узнать, кто же номинирован на антипремию "Золотая малина-2021".

Ежегодно премия присуждает награды самым худшим фильмам года, а также режиссерам, сценаристам и актерам. Претендентов на эти "непрестижные" награды организаторы "Золотой малины" объявляют за день до оскаровских номинантов. Кстати, победителями "Золотой малины" становятся не какие-то малоизвестные актеры и фильмы, а очень даже именитые звезды и обсуждаемые киноленты известных режиссеров.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы "365 дней" (польская вариация "50 оттенков серого") и "Удивительное приключение доктора Дулиттла" (с Робертом Дауни-младшим в главной роли).

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix
Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix
Фото: Imdb.com

Список номинантов на "Золотую малину-2021" объявили организаторы на официальном YouTube-канале.

Худший фильм года

  • "365 дней"
  • "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • "Несомненное доказательство"
  • "Остров фантазий"
  • "Мьюзик"

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
Фото: kino-teatr.ru

Худший актер года

  • Роберт Дауни-младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  • Майк Линделл ("Несомненное доказательство")
  • Микеле Морроне ("365 дней")
  • Адам Сэндлер ("Хэллоуин Хьюби")
  • Дэвид Спейд ("Не та девушка")

Худшая актриса года

  • Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел", "Ведьмы")
  • Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс", "Секрет")
  • Кейт Хадсон ("Мьюзик")
  • Лорен Лапкус ("Не та девушка")
  • Анна Мария Сиклуцка ("365 дней")

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Не та девушка"
Фото: Netflix

Худший режиссер года

  • Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра")
  • Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней")
  • Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  • Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли")
  • Сиа ("Мьюзик")

Худший сценарист года

  • Барбара Бяловонс, Томаш Клималя, Томаш Мандес ("365 дней")
  • Уильям Батлер, Кент Рудебуш ("Барби и Кендра")
  • Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла")
  • Джиллиан Джейкобс, Крис Роуч, Джефф Уодлоу ("Остров фантазий")
  • Ванесса Тейлор ("Элегия Хиллбилли")

"Элегия Хиллбилли"
"Элегия Хиллбилли"
Фото: Netflix

Худший ремейк, сиквел или подделка

  • "365 дней"
  • "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"
  • "Остров фантазий"
  • "Хэллоуин Хьюби"
  • "Чудо-женщина: 1984".

Ранее мы показали список победителей "Золотого глобуса-2021".

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