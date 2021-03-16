Зірка "Реальною містики" про любовні інтриги свого персонажа: "Віолетта обожнює Дебріна"

Актриса Людмила Ардельян розсекретила, що чекає її героїню Віолетту

22 березня на телеканалі "Україна" стартує новий скріптед-реаліті "Реальна містика". Про те, хто підкорить серце її персонажа, в чому вбачає жіноче щастя, і як з'явився її знаменитий хештег #Виолетталучшевсех, актриса Людмила Ардельян розповіла в ексклюзивному інтерв'ю.

Людмила Ардельян Фото: прес-служба

Що чекає Віолетту в новому сезоні?

Тепер Віолетта дружить з Вірою Іванівною, але ця дружба конкурентна, тому що в силу різниці менталітетів, ці дві жінки повністю стати рідними не можуть. До того ж Віолетта постійно намагається влаштувати своє особисте життя. Цьому сприяє новий персонаж, який приходить в "Реальну містику", і моя героїня не може залишитися до нього байдужою.

Віолетта обожнює Дебріна, але він щасливий сім'янин і неприступний, тому моя героїня пускає бісики новому чоловікові. Водночас Віолетта залишається жінкою мудрою, і розуміє всі нюанси, не порушуючи дозволених меж. Віолетта, як кішечка, якщо зустрічає опір, відступає. І все ж, незважаючи на свої почуття, в суперечках між полковником і Дебріним, Віолетта підтримує останнього.

Людмила Ардельян Фото: прес-служба

У відносинах з Вірою Іванівною надалі також буде місце гумору, який так подобається глядачам?

Так, звичайно! Я актриса комедійна, і люблю цей жанр. У нас як і раніше будуть ситуації, на які ми реагуємо по-різному. Тому, що ми жінки з різних світів. Цей контраст також комічний, і, мені здається, ця лінія має сподобатися глядачеві.

Чи буде Фелікс в житті Віолетти?

Фелікс, це мій біль! Мені дуже подобається актор Сергій Комаровський, який грає Фелікса, і я б, як актриса Людмила Ардельян, цю лінію продовжила б, тому що з таким партнером грати роман одне задоволення. Він, гарний, як чоловік дуже привабливий, і на цих жіночих вібраціях дуже цікаво грати. На жаль, ця лінія закінчилася поточного сезону. Я багато отримала відгуків: жінки мені писали, мовляв, як так жорстоко міг вчинити Фелікс з моєю героїнею Віолеттою і не пробачити її, адже відрізняється від тієї, якою була в юності. І Віолетта заслуговувала чоловічої підтримки, але, якщо Фелікс цього не зробив, значить він не той, хто їй потрібен.

Віолетта и Фелікс Фото: прес-служба

На вашу думку, в чому полягає жіноче щастя?

Все дуже просто. На мою думку, воно миттєве. Воно тут і зараз. Якщо я по-жіночому почуваюся привабливою, відчуваю чоловічу увагу, то це і є жіноче щастя.

Хтось може говорити, що воно полягає в родині, але це я б сказала про щастя матері, дружини. А жіноче щастя в цих флюїдах, коли грають, і ти розумієш, що приваблива для чоловічої половини. Тоді жінка розквітає, вона грає всіма своїми барвами і незвичайно красива.

У соцмережі ви часто використовуєте хештег #Віолетта найкраща. Як народилася така ідея?

Нелегко входити актрисі в успішний проєкт. А я, як Людмила Ардельян, входила в уже відомий скріптед-реаліті "Реальна містика", де були заявлені сильні актори. У проєкт зі своєю біографією і популярністю. Я сама по собі не така вже поступлива, у мене теж є свій характер, і мені потрібно було в цій бурі емоцій, в цій "Реальною містиці" утриматися на плаву. У певний момент я вирішила дати зрозуміти всім, що моя Віолетта найкраща в цьому морі. І я сказала своїм колегам: "Віолетта – найкраща!", це було зухвало, було викликом і мені зокрема, і "Реальній містиці".

А коли мої колеги почали говорити: "Віолетта – найкраща!", я зрозуміла, що це спрацювало, і мені це дуже подобається. Я, як актриса, з іронією ставлюся до себе, і цей хештег теж певна частка гумору. Віолетта дійсно найкраща, в хорошому сенсі. Цей персонаж полюбився, зухвалий, цікавий своїми гойдалками, перепадами настрою, характеру і ситуаціями, в які потрапляє, і з яких виходить переможницею, десь смішно, десь зі сльозами, десь вона стерво. Але я не хочу, щоб її жаліли, краще нехай буде стервом, тому що Віолетта найкраща.

Людмила Ардельян Фото: прес-служба

Ви ще ведете на телебаченні рубрику, в якій берете інтерв'ю у своїх колег-акторів. Що для себе нового здобули з цього спілкування?

Я відкрила для себе молодих актрис, які не такі, як колеги мого віку. Молоді актриси не заморочуються щодо конкуренції. Вони не конкурентки, вони настільки тішаться успіхам одна одної, і розуміють свою індивідуальність. Наприклад, якщо ця роль потрапила моїй подрузі, діляться вони, значить тільки тому, що вона підходить для неї на сьогоднішній день більше. І це для мене відкриття, тому, що в мій час ми себе позиціонували по-іншому. Один популярний режисер мого покоління говорив, що потрібно підштовхнути свого конкурента в яму, і сьогодні молоді актриси цього принципу не дотримуватися. Це актриси, які виховані на інших постулатах, вони мають інше кредо.

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