Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Живот подрос: беременная Ратаковски покрасовалась в купальнике на яхте

Сегодня, 14:42

Эмили совсем скоро впервые станет мамой

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски, которая совсем скоро впервые станет мамой, опубликовала новое фото и показала подросший живот.

На снимке, который Ратаковски разместила в Instagram, она позирует в черном слитном купальнике, стоя на яхте.

"Беременная на борту", – подписала фото Эмили.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

В комментариях фанаты Ратаковски похвалили ее внешний вид: "Прекрасная", "Красотка Эмили", "Шикарная", "А живот подрос, ты все так же восхитительна".

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Малыш станет их первым общим ребенком.

Ранее мы сообщали, что беременная Эмили Ратаковски показала трогательное фото с мужем-продюсером. В кадре мужчина наклонившись целует любимую в живот. Будущая мама одета в короткое серое платье в рубчик.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца - СМИ Солистка "А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка: первое фото
беременность модель Эмили Ратаковски
Реклама

Новости партнеров

Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Вкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Сегодня, 11:04Звездно

Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой: фото, видео

Сегодня, 06:00Фаново

День Соборности Украины-2021: история и значение праздника

Сегодня, 05:58Психо

Гороскоп на сегодня 22 января: у Овнов мысли будут только про деньги, а Тельцам нельзя суетиться

Вчера, 13:27Вкусно

Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

Вчера, 12:20Звездно

Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

Вчера, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

20 январяЗвездно

"От Альцгеймера до деменции": подруга Алибасова рассказала о его состоянии

20 январяEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

20 январяВкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

20 январяЗвездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

19 январяЗвездно

Ани Лорак в Украине встретилась с мамой (фото)

Новости партнеров

Украинка с 15-м размером бюста скинула одежду на морозе
Украинка с 15-м размером бюста скинула одежду на морозе
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять