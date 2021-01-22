Живіт підріс: вагітна Емілі Ратаковскі покрасувалася в купальнику на яхті

Емілі зовсім скоро вперше стане мамою

Знаменита американська модель Емілі Ратаковскі, яка зовсім скоро вперше стане мамою, опублікувала нове фото і показала живіт, який вже помітно підріс.

На знімку, який Ратаковскі розмістила в Instagram, вона позує в чорному злитому купальнику, стоячи на яхті.

"Вагітна на борту", – підписала фото Емілі.

Емілі Ратаковскі Фото: instagram.com/emrata

У коментарях фанати Ратаковскі похвалили її зовнішній вигляд: "Прекрасна", "Красуня Емілі", "Шикарна", "А живіт підріс, ти все так само чудова".

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі одружена з Себастьяном Бір-Макклардом. Вони одружилися в 2018 році. Малюк стане їхьою першою спільною дитиною.

Раніше ми повідомляли, що вагітна Емілі Ратаковскі показала зворушливе фото з чоловіком-продюсером. У кадрі чоловік нахилившись цілує кохану в живіт. Майбутня мама одягнена в коротку сіру сукню в рубчик.

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