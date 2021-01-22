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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца – СМИ

Сегодня, 12:30

Актриса готовится родить в первой половине этого года

Судя по всему, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер в этом году таки станут родителями. Слухи о беременности звезды "Лакры Крофт" и "Девушки из Дании" появились еще летом, а теперь в Сеть попало фото, на котором виден округлившийся живот Алисии.

Недавно в Twitter появилась фотография, на которой Викандер сидит на стуле в облегающем платье, а на ее уже заметно большом животе стоит кружка.

Алисия Викандер беременна
Фото: Twitter @arabellaessiedu

Ни Викандер, ни Фассбендер не комментируют беременность актрисы, в то время, как итальянские СМИ пишут, что фото беременной звезды было сделано в декабре или январе.

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Некоторые поклонники считают, что звездная пара уже стала родителями, но пока не афиширует этот факт.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
Фото: Getty Images

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках картины "Свет в океане". Впервые об их романе заговорили в конце 2014 года. В 2017 году Алисия и Майкл сыграли тайную свадьбу на Ибице.

Ранее мы писали, что солистка "А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка.

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