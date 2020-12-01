Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Силой тянул в постель"

Сегодня, 20:01

Сексуальному насилию подверглась 17-летняя модель

Украинскому фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, изменили статью по развращению малолетних на изнасилование, и взяли под стражу без права выйти под залог. Фотографу грозит до 15 лет за решеткой. После того, как ситуация стала резонансной, в Сети стали появляться истории жертв Ктиторчука.

Своей историей в Facebook поделилась девушка по имени Светлана Коваль, которая подверглась насилию со стороны Ктиторчука, когда ей было 17 лет.

Девушка попала на фотосессию к Александру, так как увлекалась модельным бизнесом и проходила курсы в модельной школе. Ктиторчук решил пригласить юную модель на личную фотосессию. Чтобы чувствовать себя в безопасности, она взяла с собой сестру и подругу, но их фотограф в студию не пустил.

Светлана Коваль
Светлана Коваль
Фото: facebook.com/svitlana.kovall

По словам Светланы, перед фотосессией она видела, как Ктиторчук просил другую девушку снять бюстгальтер. Ей это не понравилось, но Коваль тогда не знала, что через некоторое время фотограф попросит сделать ее то же самое (Ктиторчуку удалось уговорить Светлану снять белье), а еще через несколько минут попытается ее изнасиловать.

"Помню, как он учил меня жизни, говоря: "Чтобы сделать мужчин счастливыми – лучше мне убрать волосы со своей интимной зоны" (ага, я сюда именно за такими советами пришла). А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не поняла, что происходит. В этот момент я уже избавилась от воздействия манипуляций и осознавала, что в опасности", – пишет девушка.

Читайте также:
Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Чуть позже Александр, по словам девушки, потащил ее на второй этаж, где повалил на постель и пытался изнасиловать. Девушка стала молиться, чтобы этого не произошло. И чудо свершилось!

"Вдруг он замер. Остановился. Отпустил свои руки, которые крепко меня сжимали за плечи. Лег на спину. Сказал как-то удивленно: "Такого у меня еще не было, чтобы я не закончил", – вспоминает Светлана.

По словам девушки, хоть и у них не было полового акта, то, что произошло выше (факт проникновения рукой и принуждение к раздеванию), тоже считается сексуальным насилием.

Позже девушка даже вернулась к фотографу, чтобы забрать свое фото и тот уговаривал ее не рассказывать об инциденте. Светлана молчала в течение 16-ти лет.

Отметим, что Александр Ктиторчук увлекается фотосессиями в стиле ню. В его объектив попадали немало звезд: Влад Яма, Наталья Могилевская, Ольга Сумская, Тина Кароль и многие другие.

Напомним, подозреваемого в педофилии фотографа Ктиторчука взяли под стражу на два месяца.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Неравнодушен к обнаженному формату": Ольга Сумская о фотографе, подозреваемом в педофилии "Они сами к нему, как на мед, липнут": Юрий Фалеса заступился за фотографа Александра Ктиторчука Лобода, Вольнова, Полякова: кого из звезд снимал известный фотограф, которого подозревают в педофилии (фото)
фотограф Александр Ктиторчук
Реклама

Новости партнеров

Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Украинский шоумен Лирник потерял восьмилетнюю дочь
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть

Популярные статьи

Сегодня, 17:33Психология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Сегодня, 16:12Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Сегодня, 14:30Events

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

Сегодня, 12:31Шоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

Сегодня, 11:51Шоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Сегодня, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Сегодня, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 16:36Шоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

Вчера, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Вчера, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

"Идите нах**": MELOVIN разозлился на тележурналистов из-за скандального сюжета о нем (видео)

Вчера, 10:59Fun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Вчера, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

29 ноябряEvents

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Жена Комарова из «Мир наизнанку» похвасталась роскошной фигуркой
Жена Комарова из «Мир наизнанку» похвасталась роскошной фигуркой
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять