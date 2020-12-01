Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Силой тянул в постель"

Сексуальному насилию подверглась 17-летняя модель

Украинскому фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, изменили статью по развращению малолетних на изнасилование, и взяли под стражу без права выйти под залог. Фотографу грозит до 15 лет за решеткой. После того, как ситуация стала резонансной, в Сети стали появляться истории жертв Ктиторчука.

Своей историей в Facebook поделилась девушка по имени Светлана Коваль, которая подверглась насилию со стороны Ктиторчука, когда ей было 17 лет.

Девушка попала на фотосессию к Александру, так как увлекалась модельным бизнесом и проходила курсы в модельной школе. Ктиторчук решил пригласить юную модель на личную фотосессию. Чтобы чувствовать себя в безопасности, она взяла с собой сестру и подругу, но их фотограф в студию не пустил.

Светлана Коваль Фото: facebook.com/svitlana.kovall

По словам Светланы, перед фотосессией она видела, как Ктиторчук просил другую девушку снять бюстгальтер. Ей это не понравилось, но Коваль тогда не знала, что через некоторое время фотограф попросит сделать ее то же самое (Ктиторчуку удалось уговорить Светлану снять белье), а еще через несколько минут попытается ее изнасиловать.

"Помню, как он учил меня жизни, говоря: "Чтобы сделать мужчин счастливыми – лучше мне убрать волосы со своей интимной зоны" (ага, я сюда именно за такими советами пришла). А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не поняла, что происходит. В этот момент я уже избавилась от воздействия манипуляций и осознавала, что в опасности", – пишет девушка.

Чуть позже Александр, по словам девушки, потащил ее на второй этаж, где повалил на постель и пытался изнасиловать. Девушка стала молиться, чтобы этого не произошло. И чудо свершилось!

"Вдруг он замер. Остановился. Отпустил свои руки, которые крепко меня сжимали за плечи. Лег на спину. Сказал как-то удивленно: "Такого у меня еще не было, чтобы я не закончил", – вспоминает Светлана.

По словам девушки, хоть и у них не было полового акта, то, что произошло выше (факт проникновения рукой и принуждение к раздеванию), тоже считается сексуальным насилием.

Позже девушка даже вернулась к фотографу, чтобы забрать свое фото и тот уговаривал ее не рассказывать об инциденте. Светлана молчала в течение 16-ти лет.

Отметим, что Александр Ктиторчук увлекается фотосессиями в стиле ню. В его объектив попадали немало звезд: Влад Яма, Наталья Могилевская, Ольга Сумская, Тина Кароль и многие другие.

Напомним, подозреваемого в педофилии фотографа Ктиторчука взяли под стражу на два месяца.

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