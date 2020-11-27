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Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Светлана Вольнова назвала фотографа "светлым и добрым человеком"

На днях в Киеве задержали украинского фотографа и руководителя фотошколы Александра Ктиторчука. Его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. Фотографией он занимается уже более 30 лет, и к нему не раз попадали в объектив звезды украинского шоу-бизнеса.

Сегодня.Lifestyle связались со Светланой Вольновой, украинской актрисой, моделью и ведущей, которая позировала для Александра и давно знакома с ним.

Вольнова надеется, что информация о Ктиторчуке окажется неправдой, ведь она никогда не замечала за Александром наклонностей к педофилии. Однако его всегда отличала одна особенность – большая любовь к женской красоте.

"Сашу знаю очень давно. Когда я еще не была моделью, он увидел меня в Киеве. Подошел и сказал: "Вы очень красивая девушка, вас нужно фотографировать". По сути, это человек, который снял первое фото на мою первую обложку, после чего я стала моделью. Он всегда очень любил прекрасное. Он, когда видит красивую женщину, не может перед ней устоять. Потом наши дороги разошлись. Знаю, что он сделал свою студию, работал. Ничего не могу сказать о нем плохого. Наверное, его сгубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, высматривал", – говорит нам Светлана.

Александр Ктиторчук, Светлана Вольнова Фото: Instagram

Светлана отметила, что она не может поверить в то, что Александр способен на совращение малолетних.

"Но, знаете, как сейчас выглядят 16-17-летние девушки…Не так, как лет 20 назад. Они сейчас с более округлившимися формами. Я ему сочувствую. Конечно, хотелось бы верить, что это неправда и ошибка. Суд и время покажут. Я его знаю таким чистым, светлым, очень любящим женщин. Но чтобы так "тянул в машину и насиловал" – это точно не про него история", – делится Вольнова.

Светлана подметила, что никогда не получала от Александра намеков на интим.

"Никогда в жизни такого не было. Он никогда не намекал на секс, все всегда было очень дистанционно. Вы ж понимаете, что, если фотограф не влюбляется в модель, когда он ее фотографирует, он никогда не сделает хорошие фотографии", – поделилась Вольнова.

Ранее мы рассказывали, кого из звезд снимал известный фотограф, которого подозревают в педофилии.

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