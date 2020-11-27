Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

Сегодня, 15:10

Светлана Вольнова назвала фотографа "светлым и добрым человеком"

На днях в Киеве задержали украинского фотографа и руководителя фотошколы Александра Ктиторчука. Его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. Фотографией он занимается уже более 30 лет, и к нему не раз попадали в объектив звезды украинского шоу-бизнеса.

Сегодня.Lifestyle связались со Светланой Вольновой, украинской актрисой, моделью и ведущей, которая позировала для Александра и давно знакома с ним.

Вольнова надеется, что информация о Ктиторчуке окажется неправдой, ведь она никогда не замечала за Александром наклонностей к педофилии. Однако его всегда отличала одна особенность – большая любовь к женской красоте.

"Сашу знаю очень давно. Когда я еще не была моделью, он увидел меня в Киеве. Подошел и сказал: "Вы очень красивая девушка, вас нужно фотографировать". По сути, это человек, который снял первое фото на мою первую обложку, после чего я стала моделью. Он всегда очень любил прекрасное. Он, когда видит красивую женщину, не может перед ней устоять. Потом наши дороги разошлись. Знаю, что он сделал свою студию, работал. Ничего не могу сказать о нем плохого. Наверное, его сгубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, высматривал", – говорит нам Светлана.

Александр Ктиторчук, Светлана Вольнова
Александр Ктиторчук, Светлана Вольнова
Фото: Instagram

Светлана отметила, что она не может поверить в то, что Александр способен на совращение малолетних.

"Но, знаете, как сейчас выглядят 16-17-летние девушки…Не так, как лет 20 назад. Они сейчас с более округлившимися формами. Я ему сочувствую. Конечно, хотелось бы верить, что это неправда и ошибка. Суд и время покажут. Я его знаю таким чистым, светлым, очень любящим женщин. Но чтобы так "тянул в машину и насиловал" – это точно не про него история", – делится Вольнова.

Светлана подметила, что никогда не получала от Александра намеков на интим.

"Никогда в жизни такого не было. Он никогда не намекал на секс, все всегда было очень дистанционно. Вы ж понимаете, что, если фотограф не влюбляется в модель, когда он ее фотографирует, он никогда не сделает хорошие фотографии", – поделилась Вольнова.

Ранее мы рассказывали, кого из звезд снимал известный фотограф, которого подозревают в педофилии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Просил ласкать его во время фотосессии: как Ктиторчук развращал несовершеннолетних девушек Задержанный под Киевом педофил оказался известным звездным фотографом Совращал девочек: под Киевом поймали педофила
педофилия фотограф Александр Ктиторчук
Реклама

Новости партнеров

Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Эксклюзив

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

Сегодня, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Вчера, 20:30Шоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Вчера, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

25 ноябряFun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

25 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять