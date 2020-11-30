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"Неравнодушен к обнаженному формату": Ольга Сумская о фотографе, подозреваемом в педофилии

Сегодня, 13:16

Актриса прокомментировала скандал

На прошлой неделе в Киеве задержали украинского фотографа Александра Ктиторчука. Его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. Александр – известный в шоу-бизнесе фотограф, а его любимый жанр – ню. Он снимал Светлану Лободу, Надежду Мейхер, Лилию Подкопаеву. Актриса Ольга Сумская для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" прокомментировала новость о задержании Александра Ктиторчука.

Сумская отметила, что сама на съемку у Александра Ктиторчука не решилась. Актриса давно обратила внимание на то, что фотограф снимает юных девушек, и ее удивляло, как они соглашались. В обвинения ей трудно поверить.

Ольга Сумская и Александр Ктиторчук
Ольга Сумская и Александр Ктиторчук

"Он, кстати, фотографировал многих наших звезд обнаженными. Ну да, сдержанно. Но я так как-то не осмелилась. Это и слава богу. Я еще тогда видела, что он неравнодушен к обнаженному формату. Я еще тогда увидела, что у него снимаются юные девушки. И еще тогда подумала: а как же они соглашаются? А здесь он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается просто", – сказала Ольга Сумская.

Святошинский районный суд Киева избрал известном фотографу Александру Ктиторчуку меру пресечения – два месяца под стражей без права на залог. Действительно ли 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних, выясняет прокуратура. Сейчас идет следствие.

Среди представителей украинского шоу-бизнеса есть те, кто встал на защиту фотографа. Эксклюзивно для "Сегодня.Lifestyle" Светлана Вольнова назвала Александра Ктиторчука "светлым и добрым человеком". Не верит в обвинения и продюсер Юрий Фалеса.

Смотрите в программе "Зірковий шлях" сюжет об Александре Ктиторчуке:

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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