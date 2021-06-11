За что телеведущая Мельник извинялась перед Кухар в день рождения Стоянова

Екатерина Кухар испекла на день рождения Александру Стоянову необычный пирог, а коллеги подарили мешок семечек. 34-й день рождения звезды балета прошел весело

Александр Стоянов отпраздновал свой 34-й день рождения Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вчера, 10 июня, мировая звезда балета, продюсер, двигатель украинского балета Александр Стоянов и муж украинской примы-балерины Екатерины Кухар, отпраздновал свой 34-й день рождения.

Утро началось с приключений, по дороге на съемку возле дома его остановила полиция и поздравила с днем рождения… А уже через 30 минут в программе "Ранок з Україною" на телеканале Украина его оригинально поздравили ведущие Мария Мельник и Григорий Герман, подарив необычные подарки.

Александру Стоянову подарили мешок семечек Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Григорий зная, что Александр очень любит шоколад, презентовал ему букет из шоколадных конфет, а Мария, заранее извинившись перед примой-балериной Екатериной Кухар, – мешок семечек. Дело в том, что по мнению Екатерины у ее супруга немного недостатков – быстрая езда и, о ужас, любовь есть семечки, что приводит Екатерину в бешенство, вызывая множество споров.

Екатерина Кухар испекла пирог для мужа Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сама Екатерина удивила супруга и приготовила вместе с дочкой Настенькой свой фирменный марокканский пирог с кедровыми орешками. Александр в студии задул свечи, во время чего вся сахарная пудра осталась на лице у телеведущей Марии, значит желание именинника теперь точно сбудется.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о ссорах и гастролях – смотрите видео:

К слову, сюрпризы в паре Стоянов-Кухар практикуются очень часто. Пара любит удивлять друг друга. В январе, Александр сделал незабываемый сюрприз-вечеринку для своей жены – Екатерины Кухар. Сама Катя была приятно удивлена, она думала, что Александр пригласил ее на романтический ужин. Зайдя в зал ресторана, от неожиданности, она закрыла руками лицо, увидев огромное количество своих друзей и родных.

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