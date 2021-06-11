За що телеведуча Мельник вибачалася перед Кухар в день народження Стоянова

Катерина Кухар спекла на день народження Олександру Стоянова незвичайний пиріг, а колеги подарували мішок насіння. 34-й день народження зірки балету пройшов весело

Олександр Стоянов відсвяткував свій 34-й день народження Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вчора, 10 червня, світова зірка балету, продюсер, двигун українського балету Олександр Стоянов та чоловік української прими-балерини Катерини Кухар, відсвяткував свій 34-й день народження.

Ранок почався з пригод, по дорозі на зйомку біля будинку його зупинила поліція і привітала з днем народження ... А вже через 30 хвилин в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі Україна його оригінально привітали ведучі Марія Мельник і Григорій Герман, подарувавши незвичайні подарунки.

Олександру Стоянову подарували мішок насіння Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Григорій знаючи, що Олександр дуже любить шоколад, презентував йому букет з шоколадних цукерок, а Марія, заздалегідь вибачившись перед примою-балериною Катериною Кухар, – мішок насіння. Справа в тому, що на думку Катерини у її чоловіка небагато недоліків – швидка їзда і, о жах, любов до насіння, що доводить Катерину до сказу, викликаючи гарячі суперечки.

Катерина Кухар спекла пиріг для чоловіка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сама Катерина здивувала чоловіка і приготувала разом з донькою Настусею свій фірмовий марокканський пиріг з кедровими горішками. Олександр в студії задув свічки, під час чого вся цукрова пудра залишилася на обличчі у телеведучої Марії, значить бажання іменинника тепер точно збудеться.

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До слова, сюрпризи в парі Стоянов-Кухар практикуються дуже часто. Пара любить дивувати один одного. У січні, Олександр зробив незабутній сюрприз-вечірку для своєї дружини – Катерини Кухар. Сама Катя була приємно здивована, вона думала, що Олександр запросив її на романтичну вечерю. Зайшовши в зал ресторану, від несподіванки, вона закрила руками обличчя, побачивши величезну кількість своїх друзів і рідних.

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