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Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

Сегодня, 10:11

Артистки устроили веселые и откровенные танцы на вечеринке у коллеги

Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которую недавно потроллила Маша Ефросинина из-за отдыха на Мальдивах, отпраздновала свой день рождения со звездными гостями. Но кадры с вечеринки появились вовсе не у самой балерины в соцсетях, а у Владимира Остапчука и Натальи Могилевской.

День рождения Екатерины Кухар был 18 января, но поскольку тогда звезда отдыхала с мужем и детьми на Мальдивах, поэтому ее друзья и коллеги устроили сюрприз-вечеринку вчера.

Скриншот Instagram-Stories

В Instagram Наталья Могилевская опубликовала видео, на котором она вместе с Кухар танцует под песню Оли Поляковой "Шлепки". Потом внезапно в кадре появляется ведущий Владимир Остапчук.

A post shared by (@nataliya_mogilevskaya)

А Владимир Остапчук заснял на видео эффектные танцы Оли Поляковой и Натальи Могилевской. Артистки подпевали:

"Мы – морские звезды. Осторожно, нас не любить невозможно".

Скриншот Instagram

Ранее сообщалось, что Оля Полякова отметила день рождения на частном пляже на Мальдивах.

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