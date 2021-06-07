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Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

Сегодня, 08:55

Ведущая отпраздновала день рождения своего отца Александра

Катя Осадчая с родителями
Катя Осадчая с родителями
Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая Катя Осадчая, которая в третий раз станет мамой, показала редкое фото с родителями. Оно было сделано на вечеринке ко дню рождения ее отца Александра. Снимок она показала в stories Instagram.

На одном фото Катя позирует с отцом и мамой, на другом – именинник с праздничным тортом, еще на одном с мужем Юрием Горбуновым.

Катя Осадчая на дне рождения своего отца
Катя Осадчая на дне рождения своего отца
Фото: instagram.com/kosadcha

На семейную вечеринку ведущая пришла в платье с совместной коллекции с украинским дизайнером Андре Таном за 3999 гривен. Как написала сама Катя, "платье подходит для любых изменений фигуры", намекая на свою беременность.

К слову, ее подписчики не церемонились, начали гадать, кого же ждет телеведущая – мальчика или девочку.

Ведущая предпочитает оберегать от пристального внимания общественности и своих сыновей Илью и Ивана. Лишь изредка в своей соцсети Катя все же радует семейными кадрами. Недавно старший сын Илья закончил школу, и телеведущая показала снимки с выпускного.

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей
Катя Осадчая со старшим сыном Ильей
Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, сейчас Катя Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. Пара воспитывает сына Ивана, а скоро в семье родится еще один ребенок. Совсем недавно телеведущая подтвердила свою третью беременность.

Стоит отметить, слухи о пополнении в семье пары ходили уже давно. Телеведущая пыталась скрыть беременность под пышными нарядами, но внимательные зрители уже успели рассмотреть, что Катя в положении.

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Источник: Сегодня
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