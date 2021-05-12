BRIT Awards 2021: полный список победителей британского Грэмми

Узнайте, кто в этом году стал обладателем одной из самых престижных премий не только Великобритании, но и мира

Гарри Стайлз, Дуа Липа, Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Во вторник вечером, в Лондоне, состоялась 41-я церемония вручения BRIT Awards – музыкальной премии, которая является британским аналогом американской "Грэмми", прошедшей в марте этого года.

BRIT Awards 2021 стала одним из первых масштабных событий в мире шоу-бизнеса в Британии с начала этого года. Главная тусовка проходила на стадионе O2 Arena на юго-востоке Лондона с 4000 зрителей.

"Лучшей британской сольной исполнительницей года" стала певица албанского происхождения Дуа Липа, а рэпер J Hus удостоился премии BRIT Awards в категории "Лучший британский сольный исполнитель".

Полный список победителей премии BRIT Awards 2021:

"Лучший альбом" - Dua Lipa – Future Nostalgia

"Лучшая группа" – Little Mix

"Прорыв года" – Arlo Parks

"Лучший британский сингл" – Гарри Стайлз – Watermelon Sugar

Гарри Стайлз Фото: Getty Images

"Лучшая зарубежная исполнительница" – Билли Айлиш

"Лучший зарубежный исполнитель" – The Weeknd

"Лучшая зарубежная группа" – Haim

"Восходящая звезда" – Griff

"Мировое признание" – Тэйлор Свифт

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Предлагаем узнать, как прошла церемония BRIT Awards в прошлом году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться