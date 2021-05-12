BRIT Awards 2021: полный список победителей британского Грэмми
Узнайте, кто в этом году стал обладателем одной из самых престижных премий не только Великобритании, но и мира
Во вторник вечером, в Лондоне, состоялась 41-я церемония вручения BRIT Awards – музыкальной премии, которая является британским аналогом американской "Грэмми", прошедшей в марте этого года.
BRIT Awards 2021 стала одним из первых масштабных событий в мире шоу-бизнеса в Британии с начала этого года. Главная тусовка проходила на стадионе O2 Arena на юго-востоке Лондона с 4000 зрителей.
"Лучшей британской сольной исполнительницей года" стала певица албанского происхождения Дуа Липа, а рэпер J Hus удостоился премии BRIT Awards в категории "Лучший британский сольный исполнитель".
"Лучший альбом" - Dua Lipa – Future Nostalgia
"Лучшая группа" – Little Mix
"Прорыв года" – Arlo Parks
"Лучший британский сингл" – Гарри Стайлз – Watermelon Sugar
"Лучшая зарубежная исполнительница" – Билли Айлиш
"Лучший зарубежный исполнитель" – The Weeknd
"Лучшая зарубежная группа" – Haim
"Восходящая звезда" – Griff
"Мировое признание" – Тэйлор Свифт
Предлагаем узнать, как прошла церемония BRIT Awards в прошлом году.
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