Вот это бицепс! 54-летняя Синди Кроуфорд позировала в спортзале: фото

С каждым годом Синди выглядит все лучше и лучше

Модель и актриса Синди Кроуфорд, которая с другими супермоделями 90-х снимется в документалке для Apple TV+, показала фото со своей тренировки в спортзале.

На новом фото, опубликованном во вторник в Instagram звезды, Синди Кроуфорд блеснула подтянутыми мышцами бицепса, держа в руке пятикилограммовую гантель. Модель была одета в черные леггинсы и спортивный топ, а ее точеные формы выглядели так, будто ей вовсе не 54 года. При этом Синди была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок для удобства.

Синди Кроуфорд показала фото с тренировки Фото: instagram.com/cindycrawford

Снимок впечатлил и вдохновил поклонников, которые были рады вновь увидеть любимую ведущую спортивных программ из 90-х в ее знаменитом образе. Многие отметили, как прекрасно Синди Кроуфорд выглядит для своих лет.

Как известно, Синди всегда ставила в приоритет здоровье и заботу о фигуре и периодически делится с подписчиками ценными советами. Например, этим летом Синди Кроуфорд поделилась рецептом своего любимого смузи.

Напомним, ранее дочь Синди Кроуфорд подтвердила свой роман со звездой "Эйфории".

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