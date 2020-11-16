Папа Римский поставил лайк под снимком обнаженной модели. Она уже отреагировала на это (фото)

На снимке девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках

Под сексуальным фото бразильской модели Натальи Гариббото Папа Римский Франциск поставил лайк. Об этом сообщает издание Opindia.

Понтифику, который зарегистрирован в Instagram под ником @franciscus, якобы понравился снимок девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре отметка под записью исчезла.

На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках. Отмечается, что 27-летняя бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.

Пока не известно, почему это произошло и является ли скриншот настоящим.

Фото: instagram.com/nataagataa

"По крайней мере, я собираюсь попасть в рай", – заявила Наталья Гариббото в комментарии для издания Barstool Sports.

Ранее известный своими либеральными взглядами Папа Римский Франциск поддержал гомосексуальных подростков.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с понтификом. Они обсудили борьбу с коронавирусом. Зеленский пригласил Франциска посетить Украину.

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