Папа Римский поставил лайк под снимком обнаженной модели. Она уже отреагировала на это (фото)
На снимке девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках
Под сексуальным фото бразильской модели Натальи Гариббото Папа Римский Франциск поставил лайк. Об этом сообщает издание Opindia.
Понтифику, который зарегистрирован в Instagram под ником @franciscus, якобы понравился снимок девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре отметка под записью исчезла.
На фото девушка предстает в короткой мини-юбке и белых чулках. Отмечается, что 27-летняя бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.
Пока не известно, почему это произошло и является ли скриншот настоящим.
"По крайней мере, я собираюсь попасть в рай", – заявила Наталья Гариббото в комментарии для издания Barstool Sports.
Ранее известный своими либеральными взглядами Папа Римский Франциск поддержал гомосексуальных подростков.
Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с понтификом. Они обсудили борьбу с коронавирусом. Зеленский пригласил Франциска посетить Украину.
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