Владимир Остапчук показал обнаженную Кристину в ванне и рассказал о чувствах к бывшей супруге

Снимком ведущий поделился в Instagram

Ведущий гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, который не может договориться о встрече со своими детьми, опубликовал откровенное фото, на котором он и его супруга Кристина Горняк нежатся в ванне с пеной и шампанским.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Остапчука. "Хочется опять на морько, а не вот это все", – коротко подписал пост ведущий.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

А вот в Instastories Владимир Остапчук ответил на вопрос поклонников о своей бывшей жене Елене Войченко. У ведущего поинтересовались: остались ли у него чувства к экс-супруге.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

"У меня смешанное к ней отношение. С одной стороны я ей безумно благодарен за наших прекрасных деток и годы вместе, с другой – совершенно не понимаю желания ограничить мое участие в воспитании детей", – признался Владимир.

Напомним, что у Владимира Остапчука есть дочь Эмилия и сын Эван, рожденные в браке с Еленой Войченко. Дети проживают с мамой.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук отправился на отдых в Буковель без супруги.

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