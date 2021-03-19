Остапчук не может договориться о встречах с детьми: Попытки безуспешны

Ведущий шоу "Маска" может видеть детей только 30-50 минут в день, в школе и садике

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, который ранее отдыхал в Буковеле без супруги, рассказал, почему сейчас он не может нормально общаться со своими детьми вживую.

Владимир Остапчук с дочерью Эмилией и сыном Эваном Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Общаясь со своими подписчиками в Instagram, Владимир ответил на вопрос о детях и признался, что на данный момент не может нормально видеться с ними.

"Для этого должно быть нормальным общение двоих родителей. Мои попытки нормализовать общение пока безуспешны. Забирать и увозить – не мой вариант, хоть и законный. Хочу максимально оградить детей от стресса. Так что, пока вижу их только в школе и садике, по 30-50 минут пару раз в неделю. И жду решения по установлению графика посещения детей", – объяснил Владимир.

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, с 2007 по 2020 год Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко, в браке с которой у него родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван. С октября 2020 года женат на нотариусе Кристине Остапчук (в девичестве Горняк).

Ранее супруга Владимира Остапчука сексуально позировала на пляже в полупрозрачном платье.

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