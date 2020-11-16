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Влад Яма рассказал о травме, полученной во время "Танців з зірками"

Сегодня, 11:00

Прямо с паркета хореограф отправился в больницу

В двенадцатом эфире шоу "Танці з зірками-2020" главный судья Влад Яма травмировался во время выступления. Хореограф танцевал с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, а после номера он сразу отправился в больницу. Почему Яма покинул прямой эфир, и что именно с ним произошло, он позже рассказал сам.

В Instastories Влад Яма опубликовал короткое видео, в котором сообщил, что с ним все в порядке, он травмировал палец.

"Друзья, со мной все в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", – сказал танцор.

Фото: instagram.com/vladyama_official

В минувшем эфире танцевального шоу участники выступали с судьями Владом Ямой, Екатериной Кухар, Григорием Чапкисом и Павлом Вишняковым. В финале выпуска определились пары, которые прошли в полуфинал "Танців з зірками". Подробнее об этом читайте здесь.

О том, как Влад Яма перенес COVID-19, смотрите в сюжете:

Травмы на проекте – далеко не редкость. Ранее Юлия Санина танцевала с ушибом ребра, а еще Илона Гвоздева травмировалась за два дня до эфира.

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