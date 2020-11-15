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Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в двенадцатом эфире

Вчера, 23:55

Узнайте, какая пара не прошла в полуфинал

В воскресенье, 15 ноября, состоялся двенадцатый выпуск шоу "Танці з зірками-2020", в котором пары показали по три номера. Участники танцевали со звездными судьями, своими партнерами, а также "танец за жизнь". Далее в материале узнайте, кто покинул шоу за шаг до полуфинала.

Напомним, что согласно правилам "Танців з зірками", оценки судей суммируются с баллами от зрителей, которые голосовали за своих любимчиков в течение всего вечера.

Турнирная таблица в 12 выпуске выглядела так:

1+1 (@tanci1plus1)

В зоне риска оказались Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. В полуфинал попала первая пара. Таким образом,"Танці з зірками-2020" в четвертьфинале покинули Сергей Мельник и Аделина Дели.

1+1 (@tanci1plus1)

По итогам 12 прямого эфира, в полуфинал шоу "Танці з зірками" попадают три пары: Юлия Санина и Дмитрий Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов.

О том, кто покинул проект на минувшей неделе, мы писали здесь.

Напомним, что недавно Сергей Мельник признался, что встречается с Анной Ризатдиновой.

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