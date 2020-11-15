Влада Яму увезли в больницу с прямого эфира "Танців з зірками"
Хореограф травмировался во время выступления
Хореографа Влада Яму госпитализировали во время двенадцатого прямого эфира шоу "Танці з зірками-2020" в это воскресенье, 15 ноября. Судья проекта танцевал вместе с участниками этого сезона Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, после чего его увезли в больницу.
О том, что Яма травмировался, стало известно в ходе выпуска. Что именно произошло с танцором, пока неизвестно. Ждем информации от самого Влада.
В минувший вечер четыре пары готовили по два номера, а также сражались в танцах за жизнь. По итогам этого прямого эфира определились полуфиналисты. Кто покинул "Танці з зірками" 15 ноября, узнайте по ссылке.
Смотрите выступление Влада Ямы в двенадцатом эфире "Танців з зірками":
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