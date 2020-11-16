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Танцы с судьями и зрители из картона: как прошел двенадцатый выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:35

Узнайте все подробности четвертьфинала

В двенадцатом прямом эфире "Танців з зірками-2020", который состоялся 15 ноября, участников ждало настоящее испытание. Пары исполнили три танца на паркете: один – со своим партнером, второй – с судьей проекта и финальный – "танец за жизнь". Далее узнайте все подробности прямого эфира.

Напомним, что на минувшей неделе проект покинули Сергей Танчинец и Яна Цибульская. В новом выпуске приглашенным судьей стал Павел Вишняков, а ведущей на балконе была Оля Полякова. Отметим, что начиная с 15 ноября прямые эфиры "Танців з зірками" будут проходить без гостей в зале.

Открыли этот вечер Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Они удивили неудержимым хип-хопом, который судьи оценили в 35 баллов.

Далее на паркет вышли Сергей Мельник и Аделина Дели. Пара продемонстрировала трогательный контемп, заработав 38 баллов.

Следующими выступили Санта Димопулос и Макс Леонов. Эффектный венский вальс принес участникам 40 баллов.

Юлия Санина и Дима Жук впервые танцевали хип-хоп. Сегодняшняя оценка пары – 37 баллов.

Второй этап 12 прямого эфира открыл Сергей Мельник. Он и его партнерша подготовили с Екатериной Кухар балет. Общий балл трио – 27.

Надежда Мейхер в свою очередь вышла на паркет с легендарным Григорием Чапкисом. Они исполнили зажигательную самбу под хит Despacito – Luis Fonsi. Их оценка – 30 баллов.

Рок-дива Юлия Санина танцевала с самым строгим судьей проекта Владом Ямой. Невероятный танец, который они подготовили за экстремально короткий срок, принес троице 30 баллов.

Санта Димопулос в это воскресенье танцевала с экс-участником проекта "Танці з зірками" Павлом Вишняковым. Они представили чувственную румбу под композицию Elton John – Believe.

Наступил третий этап эфира – "танец за жизнь". Санте Димопулос и Максу Леонову пришлось танцевать самбу. Их оценка – 30 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели показали зажигательный джайв, который принес им дополнительные 26 баллов.

Следующими выступили Юлия Санина и Дима Жук, которым выпала румба. Страстный танец судьи оценили в 30 баллов.

Последними боролись за место на паркете Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пара танцевала ча-ча-ча, которая принесла им 28 баллов.

Какая пара покинула проект в двенадцатом выпуске "Танців з зірками-2020" перед полуфиналом, узнайте здесь.

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