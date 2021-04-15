Виктор Павлик с беременной супругой показали, как отдыхают: "Всем завидующим на зло"

В соцсети Екатерина Репяхова опубликовала несколько кадров фотосессии в Киеве. Певец и его супруга насладились прогулкой на природе

Беременная супруга артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассказала об отношениях со свекровью, показала семейные фото с прогулки. Виктор и его супруга с улыбками на лицах прогулялись на берегу Днепра в пасмурную погоду.

В посте в Instagram Екатерина призналась в любви к любимому.

"Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", – написала супруга Виктора Павлика.

Катя Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

В комментариях подписчики назвали Виктора Павлика "потешным Франковичем":

"Очень красивые!"

"Какой потешный Франкович"

"Очень мило и вдохновляет"

"Такие искренние. Всем завидующим на зло"

Ранее продюсер Поляковой назвал Виктора Павлика – украинским Челентано.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться