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Виктор Павлик с беременной супругой показали, как отдыхают: "Всем завидующим на зло"

Сегодня, 12:26

В соцсети Екатерина Репяхова опубликовала несколько кадров фотосессии в Киеве. Певец и его супруга насладились прогулкой на природе

Беременная супруга артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассказала об отношениях со свекровью, показала семейные фото с прогулки. Виктор и его супруга с улыбками на лицах прогулялись на берегу Днепра в пасмурную погоду.

В посте в Instagram Екатерина призналась в любви к любимому.

"Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", – написала супруга Виктора Павлика.

Катя Репяхова и Виктор Павлик
Катя Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова и Виктор Павлик
Катя Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

В комментариях подписчики назвали Виктора Павлика "потешным Франковичем":

  • "Очень красивые!"
  • "Какой потешный Франкович"
  • "Очень мило и вдохновляет"
  • "Такие искренние. Всем завидующим на зло"

Ранее продюсер Поляковой назвал Виктора Павлика – украинским Челентано.

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