Віктор Павлик з вагітною дружиною показали, як відпочивають: "Всім завидним на зло"

У соцмережі Катерина Репяхова опублікувала кілька кадрів фотосесії в Києві. Співак і його дружина насолодилися прогулянкою на природі

Вагітна дружина артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка розповіла про стосунки зі свекрухою, показала сімейні фото з прогулянки. Віктор і його дружина з усмішками на обличчях прогулялися на березі Дніпра в похмуру погоду.

У пості в Instagram Катерина зізналася в любові до коханого.

"Іду відпочивати й хочу сказати, що дуже кохаю чоловіка, наше місто і життя", – написала дружина Віктора Павлика.

Катя Репяхова і Віктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова і Віктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

У коментарях підписники назвали Віктора Павліка "потєшним Франковичем":

"Дуже красиві!"

"Який потєшний Франкович"

"Дуже мило і надихає"

"Такі щирі. Всім завидним на зло"

Раніше продюсер Полякової назвав Віктора Павлика – українським Челентано.

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