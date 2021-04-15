Віктор Павлик з вагітною дружиною показали, як відпочивають: "Всім завидним на зло"
У соцмережі Катерина Репяхова опублікувала кілька кадрів фотосесії в Києві. Співак і його дружина насолодилися прогулянкою на природі
Вагітна дружина артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка розповіла про стосунки зі свекрухою, показала сімейні фото з прогулянки. Віктор і його дружина з усмішками на обличчях прогулялися на березі Дніпра в похмуру погоду.
У пості в Instagram Катерина зізналася в любові до коханого.
"Іду відпочивати й хочу сказати, що дуже кохаю чоловіка, наше місто і життя", – написала дружина Віктора Павлика.
У коментарях підписники назвали Віктора Павліка "потєшним Франковичем":
- "Дуже красиві!"
- "Який потєшний Франкович"
- "Дуже мило і надихає"
- "Такі щирі. Всім завидним на зло"
Раніше продюсер Полякової назвав Віктора Павлика – українським Челентано.
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