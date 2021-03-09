Ведущий "Зіркового шляху" Тимур Мирошниченко празднует юбилей
В его биографии есть место фактам, о которых мало кому известно
Ведущему программы "Зірковий шлях", которая выходит по будням на телеканале "Украина" в 09:00 Тимуру Мирошниченко сегодня исполняется 35 лет. Делимся малоизвестными фактами из жизни шоумена.
Телеведущий Тимур Мирошниченко сегодня празднует свой 35-летний юбилей в статусе счастливого семьянина, успешного ведущего и путешественника. Но есть в его биографии место фактам, о которых мало кому известно.
- В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко заменил ведущего Александра Скичко, с которым вел конкурс "Евровидение-2017" в Киеве. Тогда на сцене песенного конкурса им составил компанию шоумен Владимир Остапчук, который работает сегодня на телеканале "Украина" ведущим шоу "Маска".
- Тимур Мирошниченко единственный ведущий, который вел детское и взрослое "Евровидение". Фанаты конкурса со всего мира даже прозвали шоумена "Мистер Евровижн".
- Тимур Мирошниченко провел первую свадьбу в роли ведущего в 17 лет. С тех пор количество проведенных им подобных торжеств приблизилось к 1000. А в прошлом году одним из первых в стране провел онлайн-свадьбу.
- Со своей супругой Инной Тимур Мирошниченко познакомился на одном з мероприятий, на котором был в качестве ведущего. Позже ярко прокомментировал фото Инны в соцсети, чем не мог не привлечь ее внимание. Сейчас пара воспитывает сына и дочь.
- Тимур Мирошниченко активный путешественник, побывал в десятках стран. Даже в школе будущий шоумен выигрывал олимпиады по географии. Однажды вместе с группой детей летел в Турцию, и рейс со школьниками задержали в Киеве. Тогда стюардесса, чтобы отвлечь ребят, предложила конкурс – написать количество турецких городов, которое они знают. Третье и второе место заняли мальчики, которые написали 3-4 города. А Тимур написал 128.
- Ведущий обожает рыбалку. Ездит с друзьями ловить рыбу на спиннинг. Шоумен бережет фауну, поэтому улов отпускает обратно в водоем.
- Тимур Мирошниченко экстрим-лыжник с более чем 10-летним опытом. Так же ведущий в прошлом отважился на прыжок с парашютом.
- Шоумен не представляет своей жизни без футбола. Несколько раз в неделю собирается с друзьями погонять мяч. В юности Тимур Мирошниченко даже занимался в футбольной академии, но из-за серьезных травм оставил профессиональный спорт. Сегодня Тимур часто ведет около футбольные торжественные мероприятия.
- Тимур Мирошниченко коллекционирует пивные бокалы, которые привозит из путешествий.
- Тимур Мирошниченко не употребляет алкоголь. По словам ведущего, без крепких напитков он очень счастлив, и без них ему даже рыбачится лучше.
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