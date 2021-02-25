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Любила долго спать и малиновое варенье: какой была в быту Леся Украинка

Сегодня, 15:59

Иконой стиля она ни была, впрочем за тогдашней моде еще как следила

Любила долго спать, из путешествий привозила экзотические сувениры и обожала фотографироваться. Все это об украинской поэтессе Лесе Украинке. Сегодня исполняется 150 лет со дня ее рождения. Школьные учебники рассказывают о ней, как о обездоленной, хотя и богатой. Но какой она была в повседневной жизни – готовила ли есть и считала ли себя модницей – далее в сюжете.

Сюжет Ксении Середы и Кирилла Иванова
Видео: Сегодня

Какие повседневные привычки были у Леси Украинки

Рабочий стол у окна, плотно завешенного темными шторами, рядом шкаф с книгами, а у стены кровать. Именно так выглядел кабинет Леси Украинки в течение 1899 – 1909 годов. Лариса Косач любила работать ночью, а вот заставить ее вставать на рассвете – не мог даже любимый напиток.

"Она любила поспать и даже как-то жаловалась в письмах, что в Вене всегда пьет холодный кофе", – рассказывает старший научный сотрудник музея выдающихся деятелей украинской культуры Оксана Константиновская.

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Леся Украинка хоть и имела прислугу, но любила готовить сама. С особой любовью в семье варили ягодное варенье. Малиновое – среди фаворитов.

Из многочисленных путешествий по миру, как настоящая женщина, Леся всегда везла подарки. А себе – новые юбки и блузки. Иконой стиля она ни была, впрочем за тогдашней моде еще как следила. В быту была неприхотлива и даже на собственную свадьбу не устраивала помпезности.

Леся Украинка
Леся Украинка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как прошла свадьба Леси Украинки

В конце 19 начале 20 века по центральной улице Киева – Саксаганского, которая тогда называлась Мариинско-Благовещенская, ходил трамвайчик, поэтому именно на нем Леся Украинка и поехала венчаться со своим мужем в Свято-Вознесенский собор.

И сегодня в соборе об этом осталась запись и предположения, как могла проходить церемония.

По словам настоятель Свято-Вознесенского храма отца Павла, Леся Украинка зашла через главные двери в храм, гостей было мало. Молодые стали на полотенце, а свидетели пошли регистрировать – делать запись в церковной книге.

Интересно, что теща – Елена Петровна – зятя приняла не сразу, мол не ровня он был Лесе. Впрочем спорить с выбором упрямой дочери было невозможно. О ее непростом нраве говорит и почерк поэтессы.

Что говорит о поэтессе ее почерк

Леся Украинка
Леся Украинка
Фото: Pinterest

Графолог Марина Фоменко говорит, что в ее почерке есть мужские проявления – внутренняя сила. Человек, который всегда знает, чего она хочет. Как женщина она была очень хрупкая, романтичная, она умела влюбляться.

Ее не стало в 42 года, из-за туберкулеза костей. Женщина с мужским характером, чье творчество сложно спутать с другими авторами.

Мы также подготовили к юбилею интересный поэтически-музыкальный тест: попробуйте узнать среди современных хитов стихотворения Леси Украинки. Поверьте, это не так просто.

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Источник: Сегодня
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