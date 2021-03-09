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Ведучий "Зіркового шляху" Тімур Мірошниченко святкує ювілей

Сьогодні, 11:47

У його біографії є місце фактам, про які мало кому відомо

Ведучому програми "Зірковий шлях", яка виходить по буднях на телеканалі "Україна" о 09:00 Тімуру Мірошниченко сьогодні виповнюється 35 років. Ділимося маловідомими фактами з життя шоумена.

Телеведучий Тімур Мірошниченко сьогодні святкує свій 35-річний ювілей у статусі щасливого сім'янина, успішного ведучого і мандрівника. Але є в його біографії місце фактам, про які мало кому відомо.

Телеведучий Тімур Мірошниченко
Телеведучий Тімур Мірошниченко
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

  1. У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Тімур Мірошниченко замінив ведучого Олександра Скічко, з яким вів конкурс "Євробачення-2017" в Києві. Тоді на сцені пісенного конкурсу ім склав компанію шоумен Володимир Остапчук, який працює сьогодні на телеканалі "Україна" ведучим шоу "Маска".
  2. Тімур Мірошниченко єдиний ведущий, який вів дитяче і доросле "Євробачення". Фанати конкурсу з усього світу навіть прозвали шоумена "Містер Евровіжн".
  3. Тімур Мірошниченко провів перше весілля в ролі ведучого в 17 років. З тих пір кількість проведених ним подібних урочистостей наблизилося до 1000. А в минулому році одним з перших в країні провів онлайн-весілля.
  4. Зі своєю дружиною Інною Тимур Мірошниченко познайомився на одному з заходів, на якому був в якості ведучого. Пізніше яскраво прокоментував фото Інни в соцмережі, що не могло не привернути її увагу. Зараз пара виховує сина і дочку.
  5. Тімур Мірошниченко активний мандрівник, побував у десятках країн. Навіть в школі майбутній шоумен вигравав олімпіади з географії. Одного разу разом з групою дітей летів до Туреччини, і рейс зі школярами затримали в Києві. Тоді стюардеса, щоб відвернути хлопців, запропонувала конкурс – написати кількість турецьких міст, яке вони знають. Третє і друге місце зайняли хлопчики, які написали 3-4 міста. А Тімур написав 128.
  6. Ведучий обожнює риболовлю. Їздить з друзями ловити рибу на спінінг. Шоумен береже фауну, тому улов відпускає назад у водойму.
  7. Тімур Мірошниченко екстрим-лижник з більш ніж 10-річним досвідом. Так само ведучий в минулому наважився на стрибок з парашутом.
  8. Шоумен не уявляє свого життя без футболу. Декілька разів на тиждень збирається з друзями поганяти м'яч. В юності Тімур Мірошниченко навіть займався у футбольній академії, але через серйозні травми залишив професійний спорт. Сьогодні Тімур часто веде близько футбольні урочисті заходи.
  9. Тімур Мірошниченко колекціонує пивні келихи, які привозить з подорожей.
  10. Тімур Мірошниченко не вживає алкоголь. За словами ведучого, без міцних напоїв він дуже щасливий, і без них йому навіть рибалити краще.

Зоряний тато Тимур Мірошниченко – дивіться відео:

Раніше дружина Тімура Мірошниченка вперше показала обличчя новонародженого сина.

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Джерело: Сьогодні
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