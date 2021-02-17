Василіса Фролова розсекретила стать дитини на вечірці на честь свого 43-річчя

Телеведуча зовсім скоро вперше стане мамою

Відома українська теле- і радіоведуча, актриса і модель Василіса Фролова, яка вагітна первістком, відзначила своє 43-річчя. На вечірці з нагоди дня народження Василіси зібралися її друзі, які ділилися фото і відео із заходу в Instagram, де і розсекретили стать дитини.

В Instastories Дар'ї Коломієць, української теле-, радіоведучої з'явилося фото з Василісою. На знімку Дар'я цілує подругу в живіт. На фото вона помістила стікер з написом "It's a boy" (з англ. "це хлопчик").

Скріншот: Instagram

Виявилося, що Василіса поєднала святкування свого дня народження разом з вечіркою, яку зазвичай влаштовують, щоб дізнатися стать майбутньої дитини.

Василіса Фролова Відео: instagram.com/lauramarti_official

Про вагітність Василіси Фролової стало відомо в листопаді минулого року. Ведуча не показує батька дитини.

Раніше ми повідомляли, що вагітній Василісі Фроловій через позитивний тест на COVID-19 у пологовому будинку відмовили в допомозі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися