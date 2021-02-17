Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Василіса Фролова розсекретила стать дитини на вечірці на честь свого 43-річчя

Сьогодні, 10:50

Телеведуча зовсім скоро вперше стане мамою

Відома українська теле- і радіоведуча, актриса і модель Василіса Фролова, яка вагітна первістком, відзначила своє 43-річчя. На вечірці з нагоди дня народження Василіси зібралися її друзі, які ділилися фото і відео із заходу в Instagram, де і розсекретили стать дитини.

В Instastories Дар'ї Коломієць, української теле-, радіоведучої з'явилося фото з Василісою. На знімку Дар'я цілує подругу в живіт. На фото вона помістила стікер з написом "It's a boy" (з англ. "це хлопчик").

Скріншот: Instagram

Виявилося, що Василіса поєднала святкування свого дня народження разом з вечіркою, яку зазвичай влаштовують, щоб дізнатися стать майбутньої дитини.

Василіса Фролова
Відео: instagram.com/lauramarti_official

Про вагітність Василіси Фролової стало відомо в листопаді минулого року. Ведуча не показує батька дитини.

Раніше ми повідомляли, що вагітній Василісі Фроловій через позитивний тест на COVID-19 у пологовому будинку відмовили в допомозі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Василиса Фролова
Реклама

Новини партнерів

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
Блины с дырочками с кипятком. Рецепт
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту

Популярні статті

Сьогодні, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 13:22Смачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

15 лютогоЗірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

15 лютогоЗірково

Шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином: "Хто ця молода дівчина?"

15 лютогоЗірково

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

15 лютогоФаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

15 лютогоСмачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

15 лютогоEvents

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

15 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Водоліям потрібно зайняти вичікувальну позицію, а Рибам – бути більш активними

14 лютогоМодно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

14 лютогоЗірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

14 лютогоФаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

14 лютогоEvents

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Кофейный пирог на кефире: настоящее кондитерское чудо
Кофейный пирог на кефире: настоящее кондитерское чудо
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Салати з консервованим тунцем: найсмачніші святкові рецепти
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Капустный пирог в мультиварке. Проще простого!
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Торт "Дамські пальчики": як приготувати неймовірний смаколик
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде
Фанаты “Бриджертонов” заметили историческую ошибку в эпизоде

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти